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كأس العالم

لاعبو الإسماعيلي يخوضون اختبارات "كوبر"

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:09 ص
لاعبو الفريق الاول
لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالإسماعيلى
ا ش ا
خاض لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالإسماعيلى اختبارات “كوبر” مساء اليوم الاثنين على الملعب الرئيسى بالإسماعيلية والتى تستهدف الوقوف على المعدلات البدنية لدى كل لاعب.

قاد التدريبات ياسين بوعصيدة مدرب الاحمال والتى تم خلالها تقسيم لاعبى الفريق لمجموعتين حيث تقوم كل مجموعة بالجرى وفق توقيتات محددة حول الملعب.

فى المجموعة الأولى فاز محمد فتحى بعد أن ظل آخر لاعب يجرى حول الملعب بينما فاز فى المجموعة الثانية محمد صادق وسط تشجيع وتصفيق حار من الجماهير التى حرصت على حضور المران.

وحرص الجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى للاسماعيلى على تنظيم تقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين على هامش مران الفريق مساء اليوم.

شملت التقسيمة استكشاف قدرات اللاعبين من جانب المدير الفنى للتعرف على مستوى وامكانيات كل لاعب والتى شهدت تألق الكاميرونى “كريستوفر ميندوجا” الوافد الجديد.

كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسط متابعة دقيقة من مضوى، وشهد المران حضور محمد الكلية أمين الصندوق بالنادى وتامر موسى عضو مجلس الإدارة.

وعلى جانب آخر قرر الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الجزائرى خير الدين مضوى تقدبم موعد مران الفريق ليقام فى تمام الخامسة مساء بدلا من السادسة.

يأتى ذلك، حتى يتسنى للاعبى الفريق متابعة المواجهة المصيرية التى ستجمع منتخب مصر أمام نظيره الروسي عند الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال روسيا.

وكان منتخب الفراعنة قد تلقى هزيمة أمام أوروجواى فى اللحظات الاخيرة بافتتاح مشواره بالمونديال رغم الاداء المميز الذى ظهر به اللاعبون طوال أحداث المباراة.

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