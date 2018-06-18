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منوعات

أمريكا ترسل روبوتات إلى القمر تمهيدا لاستئناف إرسال رواد فضاء

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:38 م
روبوت
روبوت
رويترز
قالت شيريل وارنر المتحدثة باسم قسم الاستكشاف الإنساني في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تريد إرسال روبوتات لاستكشاف القمر بحلول العام المقبل تمهيدا لعودة إرسال رواد فضاء إلى هناك لأول مرة منذ عام 1972.

وأضافت وارنر أن ناسا تخطط لسلسلة من البعثات إلى القمر العام المقبل بهدف تطوير القدرة على العودة إلى القمر.

وأوضحت خلال اتصال هاتفي أن ناسا ستعمل مع شركات خاصة لم يتم اختيارها بعد بشأن هذه البعثات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر ديسمبر كانون الأول توجيها قال إنه سيسمح لرواد الفضاء بالعودة إلى القمر ومن ثم قيادة بعثة إلى كوكب المريخ. والشهر الماضي أمر ترامب إدارته بمراجعة قوانين رحلات الفضاء التجارية.

وهبط الأمريكيون على سطح القمر للمرة الأولى عام 1969 محققين هدفا وضعه الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كنيدي عام 1961 ومتوجين سباقا استمر عشر سنوات بين واشنطن وموسكو.

ومنذ ذلك الحين ركزت الجهود الأمريكية فيما يتعلق بالفضاء على المركبات الفضائية التي تدار عن بعد ولا تحتاج لوجود أطقم بشرية.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو. بوش قال عام 2004 إن البشر سيعودون إلى القمر بحلول عام 2020 لكن خلفه باراك أوباما قال عام 2016 إن الولايات المتحدة سترسل بشرا إلى المريخ خلال العقد الرابع من الألفية الثالثة.

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