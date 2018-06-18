كوبر قبل مواجهة روسيا: وجود محمد صلاح مهم فنيا ونفسيا

أكد المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر على أهمية وجود محمد صلاح من الناحية الفنية والنفسية على فريقه، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين في ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج للحديث مع وسائل الإعلام عن مباراة روسيا غدا في الجولة الثانية من كأس العالم 2018.



وقال هيكتور كوبر للصحفيين “محمد صلاح من أفضل 10 لاعبين حول العالم في الوقت الراهن، ولا يوجد أدنى شك في ذلك على الإطلاق، ويشرفني أنني أدربه في المنتخب المصري، أنا سعيد بالعمل معه منذ عدة سنوات”.



وأضاف بجانب مهارات صلاح، هو شخص متواضع ومؤمن بروح الفريق الواحد، وهذا أهم شيء بالنسبة لي هذه الأيام. سبق وتحدثت إليكم عن مدى أهمية تواجده في التشكيل الأساسي لفريقي”.



وأشار “محمد صلاح أثبت أنه مهم في الأمتار الـ 25 الأخيرة من كل مباراة، لتمتعه بالسرعة واللياقة والتركيز والمهارات الخاصة، أظهر ذلك في مباريات ليفربول وروما والأندية الأخرى، وأنا أعتمد عليه في عملية الحسم مع كامل تقديري لكل لاعبي الفريق”.



وعن إمكانية مشاركة صلاح بعد إبقائه على الدكة أثناء لقاء أوروجواي بملعب إيكاترينبرج، ختم “لا أستطيع أن أضمن مشاركته، لكنه سلاح مهم بالنسبة لنا، وعندما لا يكون في الفريق نشعر بغيابه ونحتاج دائمًا لإيجاد بدائل له للحصول على نفس قوة الهجوم في وجوده، نأمل أن يكون بحالة جيدة ويُشارك”.



وقال المدير الفني للمنتخب المصري “هيكتور كوبر” هناك صعوبة في تفسير أسباب المشكلة المزمنة التي يعاني منها فريقه بخصوص التعامل مع الكرات العرضية التي تُرسل في العمق الدفاعي، قائلًا خلال المؤتمر الذي عُقد مساء اليوم في ملعب زينيت “من الصعب أن أشرح لكم السبب”.



وسئل كوبر عن رأيه في تصريحات ستانسلاف تشيرشيسوف المدير الفني لروسيا عن تحضير لاعبيه للعب على الثغرة المصرية ومحاولة استغلالها أجاب “نحاول التركيز على الإيجابيات وتطوير مصادر قوتنا، لا يمكنني التحدث عن السلبيات، ولا أستطيع شرح أسباب تلقينا لأهداف من تلك الكرات العرضية".



وأضاف "نحاول حل مشاكلنا من مباراة لأخرى وتطوير مستوى الأداء، ولا يمكنني لوم لاعب ما، نحن فريق واحد".