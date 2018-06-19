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ديني

علي جمعة يكشف عن أشياء أخفاها الله تعالى عن العباد غير ليلة القدر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن بعض الناس يعتقدون أن العبادة في رمضان قاصرة على هذه الأيام بالرغم أن الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض العارفين قد أخفى ثمانية في ثمانية. ومن ضمنها واحدة فقط في رمضان والسبعة في خارج رمضان.

وأضاف جمعة في بيان له منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" لقد أخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يشوق الناس إلى العبادة ويدفعهم إلى أن يقوموا العشر كلها أو الوتر على الأقل إذا فاتهم شيء منها ، وأخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى حتى يذكر الناس ويدعون الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء كلها ، وأخفى الله سبحانه ساعة الإجابة في الثلث الأخير من الليل ، وأخفى السبع المثاني في القرآن العظيم ، وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات كلها، وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الكبائر في الذنوب بأسرها، وأخفى الأولياء في عوام الناس حتى لا يحتقر أحدٌ أحد من الناس ويكون التسامح والرحمة والود، ولا يتكبر بعبادة أو بغيرها لا بدنيا ولا بغير دنيا على خلق الله.

وتابع جمعة: لو لاحظنا هذه الأشياء لا نجد إلا ليلة القدر وحدها هي التي تختص برمضان وسائر الأشياء التي شوقنا الله سبحانه وتعالى فيها بتلاوة القرآن، أو بإقامة الصلاة أو بالذكر، أو بغير ذلك من الدعاء والالتجاء إليه سبحانه وتعالى كلها في خارج رمضان.

واستطرد: هذه الحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يعلمها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى باقي بعد رمضان، وأنه إذا فات رمضان فإن الله لا يفوت ولا يموت؛ فالله سبحانه وتعالى باقٍ مع المسلمين وعليهم أن يلجأوا إليه ويجأروا بالدعاء ويجأروا بالالتجاء إليه لما نحن فيه الآن مما أخبر عنه سيدنا رسول الله ﷺ. هذه الفرقة التي حلت بالأمة.

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