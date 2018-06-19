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حوادث

اليوم.. محاكمة 23 متهما في أحداث شغب بالمنيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:01 ص
محاكمة 23 متهما في
محاكمة 23 متهما في أحداث شغب بالمنيا
ايمن يونس
تنظر اليوم، المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط، محاكمة 23 متهما فى أحداث عنف وقعت بمراكز أبو قرقاص والمنيا وديرمواس لاستكمال المرافعة.

وانتهت المحكمة من سماع اقوال باقى الشهود فى 3 قضايا الاولى تتعلق بإعادة محاكمة 6 متهمين فى أحداث حرق سنترال ديرمواس والثانية تتعلق بحرق واقتحام مركز شرطة أبو قرقاص والمتهم فيها 12 شخصا وقد تأجلتا الى يوم 25 من يونيه والثالثة تتعلق يأحداث حرق كنائس ومدارس ودور عبادة ببندر المنيا والمتهم فيها 5 أشخاص وقد تأجلت إلى يوم 25 من يونيه الجارى إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة. 

والمتهمون كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة وتعاد إجراءات محاكمتهم بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

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