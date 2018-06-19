ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:01 ص
محاكمة المتهم بذبح
محاكمة المتهم بذبح طبيب
قسم الحوادث
تنظر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة المتهم حسن زكريا، المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته، لعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، داخل غرفة المداولة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض " مطواة " ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى" حسن . زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية ، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور " ثروت . ج " 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة ، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة ، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى" سوزان .ك " 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولًا وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض " مطواة " فأصابه بجروح طعنية أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض أصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه .

ترشيحاتنا

هاني أبوريدة يوجه رسالة قوية إلى لاعبي منتخب مصر

ميركل أمام الكارت الأحمر.. التحالف الحاكم في ألمانيا يواجه الانهيار بسبب سياسات ميركل للهجرة.. وزير الداخلية يمهل المستشارة أسبوعين للتوصل لاتفاق وإلا سيغلق الحدود.. وترامب يتدخل ضد أنجيلا

انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو

من باران إلى سيجيف.. ننشر سجل جواسيس إسرائيل لصالح الدول الأجنبية

حكم إخراج زكاة المال لبناء المساجد.. فيديو

أمل رزق تنهار في عزاء ماهر عصام: محدش بيسأل علينا إلا لما نموت.. فيديو

بعثة المنتخب تكشف موقف اللاعبين من نجوم المجتمع بفندق الإقامة

شاكيرا تتسبب في إيذاء الحوامل

طيران روسيا: طائر سبب العطل الفني بطائرة المنتخب السعودي

نبذة عن حكم مباراة مصر وروسيا "ملك الكروت"

واشنطن بوست: محمد صلاح لن يشارك في لقاء روسيا

تفاديا لقرارات الإصلاح الاقتصادي.. المصانع تتجه لتوطين الطاقة الشمسية بدل الكهرباء.. وكيل بيئة البرلمان: استخدامها مازال على استحياء.. والنواب يشيدون بالمبادرة: توفر الكثير للدولة والمواطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟