برلمانية تطالب بإلغاء توقيع الموظف الحكومي على استمارات صرف المعاشات

تقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب رئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بسؤال الى وزير المالية بشأن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق صرف المعاشات.



وأوضحت "عطوة" أن مكاتب التأمينات والمعاشات بدأت مرحلة مميكنة تتواكب مع ما قامت به الدولة من إدخال الأوراق والشهادات المميكنة فى المعاملات، فهناك تطوير في الأجهزة‏ بالكمبيوتر في كل مكان‏ وهناك شبكة تربط المكتب بغيره من المكاتب، موضحة أنه مع هذا التطوير لم يشمل العاملين بهذه المكاتب أو الإجراءات الروتينية التي تتنافى وواقع التطوير التكنولوجي.



وأشارت النائبة إلى أن هناك قرار صادر من وزير المالية بشأن إجراءات صرف المعاش للمواطنين رقم ‏554‏ لسنة‏2007‏ والذي يحدد الاجراءات التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم‏79‏ لسنة‏1975، ومن ضمن المستندات والإجراءات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية للمواطنين توقيع اثنان من الموظفين الحكوميين على إقرار بصحة المعلومات الموجودة فى الاستمارة، ويختم بخاتم نسر الدولة.



ومكتوب بذات الاستمارة بأنه فى حالة البيانات غير الصحيحة سيتم توقيع عقوبة الحبس والغرامة.



وتساءلت عضو البرلمان ما هو جدوى توقيع موظف حكومي يقر بصحة بيانات ربما لا يعلم عنها شيء لمجرد استيفاء إجراءات عقيمة فى الاستمارة؟



كيف يستطيع أصحاب المعاشات دون الموظفين أو المنتمين للكادر الحكومى أن يحصلوا على توقيع موظفي حكومي وخاتم نسر الجمهورية؟



ما هو الجدوى من ذلك وإننا نستخدم شبكة المعلومات والشهادات المميكنة سواء الميلاد أو الوفاة أو ما شابه، وأن كل البيانات مسجلة على الكمبيوتر من خلال قاعدة بيانات؟



وأردفت: هذا الإجراء فى استمارة صرف المعاشات أصبح مرهق للمواطن وغير ذي جدوى، لاسيما فى ظل ميكنة الأوراق والشهادات الحكومية، ويجب إلغائه لما فيه من مجاملات فى التوقيع والإضرار بالموظف الحكومي الذي ربما يواجه شبح الحبس والغرامة لمجرد توقيعه.



كما أن به إرهاق على المواطنين والي يتمثل فى البحث عن موظف يوقع على الاستمارة ومصلحة حكومية تبصم الاستمارة بخاتم النسر.