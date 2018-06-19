اليوم.. محاكمة بديع في أحداث مكتب الإرشاد

تستأنف اليوم، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وذلك لاتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".



وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

