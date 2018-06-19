ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة بديع في أحداث مكتب الإرشاد

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:00 ص
بديع - مرشد الإخوان
بديع - مرشد الإخوان
قسم الحوادث
تستأنف اليوم، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وذلك لاتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

ترشيحاتنا

شاهد.. عمرو دياب يصل روسيا بصحبة دينا الشربيني

البرازيل تحتج على عدم استخدام تقنية الفيديو أمام سويسرا

شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90

الخطوط الجوية السعودية تفجر مفاجأة عن حريق طائرة المنتخب

3 أنواع من الفاكهة تقضى على آلام العمود الفقري خلال شهر

الأعلى للإعلام يحيل مقدم برنامج كلام في الكورة على LTC للتحقيق

الشرطة الفرنسية تتدخل لمساعدة بقرة على الولادة

الكنيست الإسرائيلي يوجه صفعة قوية لـ نتنياهو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو

لاعب مصرى سابق يطالب الجماهير العربية بالدعاء للمنتخب الروسي

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟