البنك الدولي: الحصول علي الحسابات البنكية لن يحقق الشمول المالي

أكد البنك الدولي ان هناك تنسيقا مع أكثر من 30 شريكا علي مستوي القطاع المالي لتنفيذ مبادرة الشمول المالي علي مستوي العالم بغرض الوصول لعدد أكبر من العملاء ممن لديهم حسابات بنكية لتشمل مليار مواطنا بحلول عام 2020.



وذكرت مجموعة البنك الدولي فى تقرير لها بعنوان " " تحقيق الشمول المالي: التكنولوجيا المالية، استخدام الحسابات البنكية، والابتكار" أن إمكانية الحصول على الحساب ليست كافية، فما يهم هو ما إذا كان الناس يستخدمون حساباتهم، وكيف يستخدمونها. إن معنى الشمول المالي في النهاية ليس فقط امتلاك الأشخاص حسابات بنكية، بل أيضا استخدامها للخلاص من الفقر والتعافي من الانتكاسات وتحسين مستوى المعيشة.



وذكر التقرير أن تأثير التكنولوجيا الرقمية على كل من الإتاحة والاستخدام. ونموذج الخدمات المالية المتنقلة في كينيا معروف جيدا حيث أن أكثر من 70% من الكينيين يستخدمون الهاتف المحمول لإجراء معاملات من حساباتهم عبر الهاتف المحمول. وفي منغوليا، زادت نسبة امتلاك حسابات مالية من أقل من 5% إلى حوالي 20%.



