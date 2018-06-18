إحياء ذكرى وردة الجزائرية على مسرح أوبرا دمنهور

تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ذكرى الفنانة وردة الجزائرية فى حفل فنى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 21 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.



يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال الفنانة وردة ننعا "موسيقى أنده عليك - اه لو قابلتك من زمان - مالى طب وانا مالى - حكايتى مع الزمان - اسأل دموع عينيه - لولا الملامه - وحشتونى - ليالينا - فى يوم وليلة - لعبة الأيام - يا أهل الهوى - حلوة بلادى. "



يشدو فى الفاصل الأول من الحفل كل من الفنانة" رضوة سعيد وسماح عباس و نهاد فتحي،"بينما تحيى الفنانة مروة ناجي الفاصل الثاني من الحفل.



يذكر أن الفنانة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1939 بفرنسا لأب جزائري وأم لبنانية، وبدأت مشوارها الغنائي في فرنسا، تتلمذت على يد المغني التونسي الصادق ثريا، وكانت تقدم أغاني لأم كلثوم، أسمهان وعبد الحليم حافظ، جاءت لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي"،



شاركت بعدها في العديد من الأفلام وتعاونت مع كبار الملحنين منهم فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد القصبجي، محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل، صلاح الشرنوبي، حلمي بكر وسيد مكاوي، وتوفيت في 17 مايو 2012