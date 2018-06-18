مستقبل وطن فى كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة

تتابع أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، ومستودعات البوتاجاز والتي اعتمدها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود حتى لا يقع الركاب فريسة لجشع بعض السائقين الذين قد ينتهزون الفرصة لرفع الأجرة بصورة عشوائية دون وازع من ضمير.



وأكد الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري بالحزب بالمحافظة أنه قام بتكليف عدد من معاونيه ممن قام بترشيحهم للعمل في أمانته للمرور على مواقف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين "الركاب" عن مدى تطبيق التعريفة الجديدة.



وأضاف "شحاتة"، انه تم عقد لقاءات مع السائقين لحثهم على الالتزام بالتعريفة الجديدة وتحذيرهم من أي زيادات عشوائية تعرضهم للعقوبة التي قد تصل في النهاية إلى إيقاف السيارة نهائيًا وإلغاء ترخيصها في حالة الإصرار على عدم الالتزام.



وأشار إلى أن الحزب سيقوم بمساعدة الأجهزة التنفيذية في الرقابة على التنفيذ وأيضًا مساعدة الأهالي في تقديم الشكاوى في حالة تضررهم من جشع بعض السائقين الذين ينتهزون الفرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق السائقين الملتزمين في تحصيل الزيادة الجديدة.