تفاصيل برامج تعليم اللغات للأطفال في المتحف المصري

أعلن متحف الطفل بالمتحف المصري عن بدء سلسلة برامج تعليم اللغات، التي تتضمن تعلم اللغتين الفرنسية والألمانية من خلال مقتنيات المتحف وموضوعاته الحضارية، وتتولى تدريب اللغة الفرنسية ميرا عبد الله، والألمانية أسماء على الدين.



وكشفت شيرين أمين مديرة متحف الطفل أن البرنامج مجانى مقدم من المتحف للخدمة المجتمعية، واللغة الفرنسية ستكون للفئة العمرية من 7 الى 12 سنوات،وعدد المجموعة الواحدة 25 طفل يوم الاثنين أسبوعيا.



وقالت: "الاشتراك يكون بالحضور الى متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير بدءا من الثلاثاء 19 - 28 يونيو الحالي ما عدا يومى الجمعة والسبت، لتسجيل اسم الطفل وفئته العمرية واسم مدرسته والتأكيد على الاشتراك".



وأضافت: "يبدأ البرنامج التعليمى الإثنين2 يوليو الساعة العاشرة صباحا،ويلقي البرنامج الضوء على مبادىء اللغة الفرنسية وتعليم مصطلحات اللغة تطبيقا على مجموعة متحف الطفل ونماذجه التعليمية".



وتابعت شيرين أمين: "أما برنامج اللغة الالمانية سيكون لفئة العمرية من 7 الى 10 سنوات،وعدد المجموعة الواحدة 25 طفل ومدة البرنامج التعليمى شهرا، والاشتراك في نفس فترة إشتراك الفرنسية، ويبدأ البرنامج التعليمى السبت 7 يوليو في العاشرة صباحا، ويلقي الضوء على مبادىء اللغة الالمانية وتعليم مصطلحاتها تطبيقا على مجموعة المتحف ونماذجه التعليمية.