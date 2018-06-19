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أمير كرارة يواصل تصدر شباك التذاكر في موسم عيد الفطر السينمائي.. كارما لـ خالد يوسف الأخير.. تراجع ياسمين عبد العزيز للمركز الرابع

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
حرب كرموز يحقق 6 ملايين جنيه في ثالث أيام العيد
ليلة هنا وسرور في المركز الثاني
قلب أمه ثالثا في سباق العيد

بالرغم من العديد من الملاحظات النقدية على فيلم حرب كرموز إلا أنه لايزال متصدرا لإيرادات أفلام موسم عيد الفطر الخمسة، حيث حقق مساء أمس حوالى 6 ملايين جنيه.

فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من الفنانين بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي ليلة هنا وسرور لمحمد إمام وياسمين صبري، وحقق إجمالي إيرادات وصلت لـ12 مليون جنيه خلال أيام العيد.

فيلم "ليلة هنا وسرور" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.

أما المركز الثالث فحجزه الفيلم الكوميدي "قلب أمه" لهشام ماجد وشيكو، حيث اقتربت إيراداته أمس من مليون ونصف المليون جنيه.

فيلم "قلب أمه" إنتاج أحمد السبكي، وبطولة "هشام ماجد، شيكو، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود الليثي، نور قدري وأحمد سلطان".

وتدور أحداث الفيلم حول زعيم عصابة يقوم بدوره "شيكو" يصاب في قلبه بسيخ حديد ويفشل الأطباء في استخراجه، بينما تتواجد في المستشفى دلال عبد العزيز والدة هشام ماجد، فيتم استبدال قلبه بقلبها، فيعيش شيكو باقي حياته يتعامل مع هشام ماجد على أنه والدته.

وتراجعت ياسمين عبد العزيز، على غير المتوقع بفيلمها الجديد الأبلة طم طم حيث احتلت المركز الرابع فى الإيرادات ووصل فيلمها أمس إلى حوالى مليون و 200 ألف جنيه فقط.

فيلم "الأبلة طم طم" بطولة ياسمين عبد العزيز والتى ظلت لفترة طويلة تتربع على عرش السينما النسائية، ويشاركها فى البطولة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

أما المركز الخامس والأخير فكان من نصيب فيلم كارما للمخرج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة ودلال عبد العزيز وماجد المصري والوجه الجديد سارة التونسي، ومجدي كامل.

الفيلم يشارك فى بطولته إيهاب فهمي، ومصطفي درويش، وحسن حرب، ومقدمي البرامج يوسف الحسيني وخالد تليمة، ومن إنتاج أحمد عفيفي مصر العربية للإنتاج السينمائي ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

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