ميركل أمام الكارت الأحمر.. التحالف الحاكم في ألمانيا يواجه الانهيار بسبب سياسات ميركل للهجرة.. وزير الداخلية يمهل المستشارة أسبوعين للتوصل لاتفاق وإلا سيغلق الحدود.. وترامب يتدخل ضد أنجيلا

المستشارة الألمانية تواجه تهديد لمستقبلها السياسي

الطرف اليميني في التحالف يعلن وقوفه ضد ميركل بسبب سياساتها بشأن المهاجرين

وزير الداخلية يمهل ميركل أسبوعين للتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

ميركل ترفض التهديدات والألمان مستاؤون من سياستها

تواجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اختبارا حقيقيا قد يحدد اليوم النهائي لحكمها في ألمانيا، بعد مقاضاتها من عناصر حكومية والشرطة الألمانية بسبب سياساتها المنفتحة تجاه استقبال اللاجئين.وبحسب موقع "برايت بارت" الأمريكي فإن أنجيلا ميركل باتت تواجه "يوم المصير" ومستقبلها على المحك بعدما اعطاها مسئولين، اليوم الإثنين إنذار نهائي بشأن قواعدها الخاصة بالهجرة.وبين الموقع أن تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مع المحافظين البافاريين في أزمة كبيرة في الوقت الحالي بسبب إصرار ميركل على ترك حدود ألمانيا مفتوحة، بعد 3 شهور فقط من تشكيل هذا التحالف.- ميركل أمام "الكارت الأحمر"يبين الموقع أن رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو أحد المشاركين في الحكومة الحالية والطرف اليميني فيها، فيرفض هذه السياسات، فقائده الذي يعمل وزيرا للداخلية الألمانية، هورست سيهوفر، انتقد بشكل صريح سياسة ميركل للهجرة، ممهلة إياها أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين، وإلا سيغلق الحدود أمام القادمين، حتى الذين يكونوا مسجلين في قوائم اللجوء للدول الأوروبية الآخرى.- ميركل ترفضغير أن ميركل، التي تحكم ألمانيا منذ عام 2005، رفضت أي مقترحات تعارض سياستها بخصوص اللاجئين، موضحة أن ترك لاجئين على الحدود الألمانية سوف يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي والحريات التي ضمنتها المواثيق داخل الاتحاد.وأعلنت ميركل رفضها لهذا التهديد، مشددة على أنه "لن يكون هناك مهلة" ولن يكون هناك أي "إغلاق تلقائي" للحدود أمام طالبي اللجوء حتى في حال الفشل على المستوى الأوروبي.- انقسام في التحالفيوضح الموقع أن بيان اليوم الأثنين، يكشف أيضا عن إحداث الهجرة لانقسام فادح في التحالف الحاكم، إذ عقد حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، اجتماعا منفصلا عن حزب ميركل، ليعلن دعمه الكامل لقائده ووزير الداخلية بشأن خطته حول إعطاء مهلة لميركل فيما يتعلق بالهجرة.ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من قيام وزير الداخلية بالإطاحة برئيس الوكالة المسئولة عن منح طلبات اللجوء، بعد فضيحة تلقي رشاوي لمنح وثائق اللجوء.- الألمان مستائون من سياسات ميركليلفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن غالبية وسائل الإعلام الألمانية تؤيد سياسات ميركل القائمة على فتح الحدود أمام الهجرة الشاملة إلى أراضيها، بوصفه أنه يشبه هدم جدار برلين الذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن الألمان غير راضين عن هذه السياسات.وبحسب استطلاع نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" الجمعة الماضية، فإن 62% من الألمان يدعمون خطة وزير الداخلية بمنع المهاجرين وطرد غير المسجلين، في حين قال 86% أنهم يريدون أن يروا ترحيل سريع للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.- ترامب يدخل الأزمةوكعادته عبر تغريداته الشهيرة، يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليشكر هذه المواقف الجديدة المناهضة للاجئين.وكتب ترامب:" شعب ألمانيا تحول ضد قيادته في الوقت الذي تصدع الهجرة التحالف المتوتر في برلين. الجريمة في ألمانيا في تنامي. خطأ كبير ارتكب في أوروبا بالسماح لملايين الأشخاص الذين غيروا بقوة وعنف ثقافتها".