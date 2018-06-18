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كأس العالم

مدرب إنجلترا: الفرق الجيدة تسجل أهدافا متأخرة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:15 م
صدى البلد
محمد سمير
أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، عن سعادته بالفوز على منتخب تونس، في افتتاح مباريات الفريقين بنهائيات كأس العالم في روسيا.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "سعيد بالطريقة التي لعبنا بها على الرغم من الركض السلبي لأكثر من ساعة، صبرنا كثيرا، نحن نستحق الفوز".

وأضاف: "لقد صنعنا الكثير من الفرص الواضحة، خاصة في الشوط الأول، وسيطرنا بشكل كامل في الشوط الثاني، كنا أقوياء في الملعب، حتى لو تعادلنا كنت سأفخر بما قدمناه".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لإحراز أكبر عدد من الأهداف في المباراة المقبلة، كنت سعيدًا للتحكم بالكرة والوتيرة التي لعبنا بها، الفرق الجيدة تسجل أهدافا متأخرة، خاصة إذا كانت تهيمن على الكرة".

وواصل: "من الصعب تسليط الضوء على فرد بعينه، كان الأداء جماعيًا بشكل رائع، حصلنا على هذه النتيجة بسبب ما فعلناه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأكمل: "شعرنا بأن رحيم وألي تسببا في مشاكل كبيرة للمنافس، لكن الوقت كان مناسبًا لإدخال لاعبين جدد، ما زال هناك الكثير من العمل للقيام به، كنا نعرف أن مواجهة تونس ستكون اختبارًا صعبًا".

واختتم: "هاري كين أحد كبار المهاجمين، أنا مسرور لأنه سجل، لأنه لو لم يسجل ستطرح الأسئلة لماذا لا يسجل في البطولات الكبرى".

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