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للتجديد حضري سوشي كيك كالمطاعم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أمانى رفعت طريقة تحضير سوشي كيك

المقادير ;

360 جرام أرز سوشي نصف ملعقة كبيرة خل أرز 6 ملعقة صغيرة سكر 3 ملعقة صغيرة ملح ورق نوري 600 جرام سالمون فيليه مكعبات 2 ملعقة صغيرة زيت سمسم 4 أفوكادو شرائح 3 ملعقة صغيرة سمسم 3 ملعقة كبيرة جبنة فيلاديفيا

طريقة التحضير :

* ضعي الملح والسكر وخل الأرز في ماء على النار ثم اسلقي الأرز فيه واتركيه يبرد ضيفي له الجبنة واخلطي جيدا

* اخلطي السالمون مع السمسم وزيت السمسم في وعاء اخر

* ضعي طبقة من الورق النوري في قالب كيك ثم فوقه طبقة من الأرز ثم طبقة من الأفوكادو

* وأخيرا طبقة من السالمون وكرري مرة أخرى ثم اتركيها تجمد في الثلاجة وقدميها باردة

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