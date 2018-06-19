للتجديد حضري سوشي كيك كالمطاعم

تقدم الشيف أمانى رفعت طريقة تحضير سوشي كيك



المقادير ;



360 جرام أرز سوشي نصف ملعقة كبيرة خل أرز 6 ملعقة صغيرة سكر 3 ملعقة صغيرة ملح ورق نوري 600 جرام سالمون فيليه مكعبات 2 ملعقة صغيرة زيت سمسم 4 أفوكادو شرائح 3 ملعقة صغيرة سمسم 3 ملعقة كبيرة جبنة فيلاديفيا



طريقة التحضير :



* ضعي الملح والسكر وخل الأرز في ماء على النار ثم اسلقي الأرز فيه واتركيه يبرد ضيفي له الجبنة واخلطي جيدا



* اخلطي السالمون مع السمسم وزيت السمسم في وعاء اخر



* ضعي طبقة من الورق النوري في قالب كيك ثم فوقه طبقة من الأرز ثم طبقة من الأفوكادو



* وأخيرا طبقة من السالمون وكرري مرة أخرى ثم اتركيها تجمد في الثلاجة وقدميها باردة