للتجديد حضري سوشي كيك كالمطاعم
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:01 ص
صورة أرشفية
تقدم الشيف أمانى رفعت طريقة تحضير سوشي كيك
المقادير ;
360 جرام أرز سوشي نصف ملعقة كبيرة خل أرز 6 ملعقة صغيرة سكر 3 ملعقة صغيرة ملح ورق نوري 600 جرام سالمون فيليه مكعبات 2 ملعقة صغيرة زيت سمسم 4 أفوكادو شرائح 3 ملعقة صغيرة سمسم 3 ملعقة كبيرة جبنة فيلاديفيا
طريقة التحضير :
* ضعي الملح والسكر وخل الأرز في ماء على النار ثم اسلقي الأرز فيه واتركيه يبرد ضيفي له الجبنة واخلطي جيدا
* اخلطي السالمون مع السمسم وزيت السمسم في وعاء اخر
* ضعي طبقة من الورق النوري في قالب كيك ثم فوقه طبقة من الأرز ثم طبقة من الأفوكادو
* وأخيرا طبقة من السالمون وكرري مرة أخرى ثم اتركيها تجمد في الثلاجة وقدميها باردة