الحرب داخل منظمة "أوبك".. إيران تهدد السعودية بـ"الفيتو".. والمملكة وروسيا لديهما عدة خيارات.. والمنظمة تسعى لاحتواء الموقف وإرضاء كافة الأطراف

بلومبرج : طهران تحظى بدعم عراقي وفنزويلي لاستخدام حق النقض

إيران : إذا كانت المملكة السعودية وروسيا تريدان زيادة الإنتاج فهذا يتطلب اجماع

ما حدث منذ 18 ويمكن للسعودية تكراره

خطة أوبك لاحتواء الموقف وإرضاء كافة الأطراف

وافقت منظمة أوبك وعدد من الدول غير الأعضاء "أوبك +" في أواخر عام 2016، في فيينا على خفض إنتاجها النفطي بما مجموعه 1.8 مليون برميل في اليوم من مستوى أكتوبر 2016، وتلتزم روسيا بـ 300 ألف برميل منها.ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في بداية عام 2017 وتم تمديده مرتين بالفعل، وكان آخرها حتى نهاية عام 2018. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، إن روسيا والمملكة العربية السعودية تؤيدان زيادة تدريجية في إنتاج النفط، ويمكن أن تنظر دول "أوبك +" في زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا كجزء من تخفيف صفقة فيينا.وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.على الرغم من تهديد إيران بعرقلة زيادة إنتاج النفط في منظمة "أوبك"، لا تزال أمام المملكة العربية السعودية عدة خيارات.وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تقول طهران إنها تحظى بدعم عراقي وفنزويلي لاستخدام حق النقض "فيتو"، ضد أي اقتراح بزيادة الإنتاج، وهو ما تريده كل من السعودية وروسيا.قال حسين كاظم بور أردبيلي ممثل إيران لدى منظمة "أوبك"، أمس الأحد، قبيل اجتماع المنظمة في فيينا الجمعة، إنه إذا كانت المملكة السعودية وروسيا تريدان زيادة الإنتاج فهذا يتطلب اجماع.واضافت أن نظام منظمة الدول المصدرة للنفط يمنح بالفعل أي عضو الحق في منع أي صفقة بموجب المادة 11سي.والتي تنص على أن لكل بلد لديه عضوية كاملة له الحق في صوت واحد لكل قرار، وتطلب المؤتمر بخلاف المسائل الإجرائية الموافقة بالإجماع من جميع الأعضاء الكاملين.ومع ذلك لا يزال بإمكان المملكة العربية السعودية تجاوز حق النقض، حيث يمكنها أولا أن تمنع أي بيان رسمي على مستوى "أوبك"، وثانيا تقوم بجمع تحالف من المؤيدين داخل مجموعة وتقوم بإصدار بيانها الخاص، والذي يمكن أن يحدد سياسة إنتاج جديدة.هذا هو بالضبط ما حدث منذ 18 عامًا ، عندما رفضت إيران خطة مدعومة من السعودية لزيادة الإنتاج، في ذلك الوقت، انضمت 8 دول إلى السعوديين ، مما أدى إلى بيان أوبك -9 الذي استبعد إيران والعراق.وقد لا تختار المملكة العربية السعودية هذا الخيار هذه المرة، و في حال ما لم تحظى بدعم أكثر من مؤيديها الأساسيين داخل منظمة أوبك ، وهي الكويت والإمارات العربية المتحدة تقليديا ، فإنها تخاطر بالظهور بشكل معزول، وهذا يترك خيار عدم وجود أي بيان على الإطلاق.حدث ذلك في عام 2011 عندما انسحب وزير البترول السعودي علي النعيمي آنذاك ، وقال للمجموعة، إنه "كان واحد من أسوأ الاجتماعات التي شهدناها على الإطلاق". في غضون ساعات ، يضع السعوديون سياستهم الخاصة من جانب واحد.خيار آخر للسعوديين، وهو قبول الهزيمة في زيادة الإنتاج الرسمية ، ولكن البدء في الغش بحصص الإنتاج، وفي حين أن ذلك سيكون متوافقا مع تقاليد منظمة "أوبك" ، إلا أنه سيكون الأول لوزير النفط السعودي خالد الفالح الذي تمسك بدقة بالاتفاقيات.واعترفت إيران بأن كل من المملكة العربية السعودية وروسيا ، التي هي جزء من اتفاقية "أوبك +" الأوسع نطاقا ، يمكن أن تتجاوز حق النقض ، ولكنها حذرت من أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى تفكك صفقة عام 2016 التي ساعدت على مضاعفة أسعار النفط.وقال كاظمبور أردبيلي: "إذا أراد الاثنان العمل بمفردهما ، فهذا خرق لاتفاق التعاون"، 'السوق لا يعاني نقصا، ويجب على أوبك الالتزام بقرارها حتى نهاية العام".وأضاف أنه لم تحدث أي تغييرات كبيرة في سوق النفط، وإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية قد تعجلتا في استنتاجاتهما حول حالة السوق.كما دعا المندوب الإيراني جميع الدول الأعضاء في "أوبك+"، بألا تنساق خلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض عقوبات على دول مؤسِسة "لأوبك" هي إيران وفنزويلا وروسيا.حيث ذكرت وسائل الإعلام الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى من الأعضاء في الأوبك تغطية العجز الذي قد تشهده السوق الدولة بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإعادة فرض عقوبات على إيران.وتتمنى إيران وجود عجز نفطي بالسوق، لكي تستخدمه كورقة ضغط على أوروبا لمواجهة العقوبات الأمريكية، ولهذا السبب تتخذ إيران هذا الموقف ضد زيادة معدلات الإنتاج بالمنظمة.ومن جهتها تناقش أوبك زيادة إنتاجية متواضعة نسبيا قبل اجتماعها في فيينا هذا الأسبوع ، في محاولة لتضييق الفجوة بين ضغط روسيا والسعودية من أجل زيادة كبيرة وإصرار إيران على أنه لا حاجة إلى أي تغيير.