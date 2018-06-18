وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو

دخلت الفنانة وفاء عامر، فى نوبة بكاء بعد تقديم واجب العزاء فى الفنان ماهر عصام، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.



وحرص عدد من الفنانين، على حضور عزاء الفنان الراحل، الذي أقيم، مساء الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، إلى جانب أسرته وأصدقاء الفنان.



وحضر العزاء كل من وفاء عامر، ماجد المصري، محمد عبدالحافظ واللذان حرصا على استقبال المعزين، إلى جانب أسرة الراحل، كما حرص على الحضور كل من، أحمد سلامة، سليمان عيد، محمد عبدالحافظ، الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أحمد صيام، عضو نقابة المهن التمثيلية، عمرو عبدالجليل، امل رزق، دنيا عبدالعزيز، احمد عزمي، عهدي صادق، عادل الفار، عمر خورشيد، كريم عبدالعزيز، الإعلامي أحمد مختار، المخرج يسري نصر الله.



وتعرض الفنان ماهر عصام لأزمة صحية أدت لنزيف حاد بالمخ، نقل على إثرها إلى مستشفى إمبابة، ثم إلى دار الفؤاد، بمنطقة السادس من أكتوبر، وتدهورت حالته الصحية، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، والتي رحل على إثرها عن عالمنا بالمستشفى، عن عمر بلغ ال 38 عامًا، وشيُع عدد من نجوم الفن، جثمان الراحل، من مسجد منطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين، وأقارب الفنان الراحل.

