حين يتعلق الأمر بالطعام لا يثق في غيره.. سمات عاشق الشطة

ضمن كل عائلة أو مجموعة أصدقاء هناك من يفضل الطعام الحار، ويتفنن في دمجه بالمكونات الأخرى، ليستمتع بوجبة شهية ترضي ذوقه في النهاية.



في السطور التالية نتعرف على بعض سمات شخصية عاشق الطعام الحار، ومواقف لن يمر بها غيره، وفقًا لموقع pulptastic.



1- انعدام الثقة بينه وبين المقربين إليه

هناك نوع من انعدام الثقة في اختيار الأطباق بينه وبين المقربين إليه، بسبب أنه يطلب أطباقا حارة لا ترضي ذوق الآخرين في الأغلب، وهو غير مستعد للتنازل.



2- كل شيء جميل "بالشطة"

عنده اعتقاد كبير بأن أي نوع من أنواع الطعام مهما كان، من الممكن أن يصبح لذيذ وشهي أكثر كلما وضعنا عليه المزيد من "الشطة".



3- يتعرض للكثير من الأسئلة

بين الحين والآخر يظهر له شخص جديد يسأله: كيف تتناول كل هذه الكمية "الشطة" في طعامك؟



4- هديته المفضلة نوع جديد من الصوص الحار

يطلب دائمًا من أصدقائه الذين يسافرون إلى الخارج شراء أنواع جديدة من الصوص الحار، لكي يجربها، ولإضافة أنواع جديدة مختلفة إلى أجندته الخاصة بأفضل أنواع "الشطة".