10 أسئلة اطرحها على نفسك قبل الانفصال عن حبيبك

جميعنا تمر علينا مرحلة الانفصال، وقد تراودنا بعض الاسئلة قبل إنهاء أى علاقة، ويمكن لهذة الأسئلة أن تجعلك تتراجع عن فكرة الانفصال تماما، وتؤدي إلى تحسن الأمور في نهاية المطاف.



وفي النهاية، يتعلق الأمر بسؤال نفسك بعض الأسئلة الرئيسية أولًا قبل اتخاذ قرار حازم ؛ يمكن أن يساعدك التحدث مع نفسك أن يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح لحياتك.



وفيما يلي سوف نذكر 10 أسئلة مهمة يجب طرحها قبل إنهاء العلاقة، وتشمل:



1. هل هذه العلاقة تبرز أفضل ما فيك؟

يجب على شريك حياتك المناسب أن يشجعك ويدعمك ويشعرك بالسعادة المشتركة، عندما تصل إلى هدف جديد أو ببساطة تتطور أكثر على مسار حياتك.



وإذا كان الشخص يسحبك إلى الأسفل، أو يبرز العواطف السلبية فيك ، أو لا يفي باحتياجاتك ورغباتك ، فعليك أن تتوقف وتطلب من نفسك أين تتجه الأمور بينكما ، وإذا كنت ستكون أفضل حالًا بمفردك.



2. هل تشعر بالسعادة أو الغضب في معظم الأوقات؟

بالطبع ، لا توجد علاقة بدون بعض التجارب والمحن ، وغالبًا ما تجعل الصراعات التي يواجهها الناس معًا علاقة أقوى. ومع ذلك ، لا ينبغي للغيوم الداكنة أن تحجب الشمس تمامًا - بمعنى أنه يجب أن تشعر بالسعادة بشكل عام في العلاقة ، حتى عندما تطلق عليك الحياة بعض المحن.



ووفقا لدكتور مارك وايت: لا يجب عليك البقاء في علاقة لمجرد أنك تشعر بالالتزام ، وإذا كنت لا تشعر بالسعادة ، فلديك كل الحق والمسؤولية، في الواقع ، للإفصاح عن مشاعرك لشريك حياتك.



"لا توجد علاقة رائعة في كل لحظة. أحد الأسباب التي تجعل الالتزام ذا قيمة كبيرة هو أنه يحملنا خلال الأوقات الأقل روعة، وعندما تصبح الأوقات الأقل من المعتاد هي القاعدة ، ولا تتوقع أي شيء رائع في المستقبل القريب ، فإنك بطبيعة الحال (وبصورة مبررة) تبدأ في التفكير في البدائل.



ويمكن أن يحمل الالتزام ثقل في الحفاظ على العلاقة معًا من وقت لآخر ، لكنه لا يستطيع القيام بالمهمة على أساس مستمر ، حيث يجب أن يكون هناك شيء ذو قيمة للعلاقة نفسها لدعم التزام الطرفين.



3. هل انت تضحي أكثر مما ينبغي في العلاقة ؟

يجب ألا تشعرك العلاقة كأنها عبء في حياتك، و إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى التساؤل عن مقدار ما تضطرون إليه للتضحية من أجل جعل العلاقة ناجحة، حيث يمكنك أن تضحي بالكثير في العلاقة بدون ان تشعر بالاستفادة أو تشعر بالاهمال.



4. هل تشتركوا في نفس المشاعر والأهداف للمستقبل؟

في أي علاقة ملتزمة ، سيأتي الحديث عن المستقبل حتمًا في مرحلة ما، و في معظم الحالات ، لن يكون لديكم اتجاهين متعاكسين تمامًا ، لذلك عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال في وقت مبكر.



5. هل تتعاركان أكثر مما تضحكون؟

ولا يجب أن تشعر ان علاقتك مثل العمل الروتيني أو جزء مرعب من حياتك، ولكن يجب أن تكون العلاقة ملهمة وتقوم برفعك، وسوف تحدث الخلافات في أي علاقة ، ولكن إذا قضيت معظم وقتك في النقاش بدلًا من الاستمتاع بالحياة في وجود شريك حياتك، فهنا علاقتك غير سوية.



6. هل تخصصون الوقت لبعضكم البعض؟

كل منا لديه العديد من الالتزامات ، والحياة يمكن أن تصبح صعبة للغاية من وقت لآخر. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تؤثر المسؤولية على الحب الذي تملكه لبعضكما البعض، لذلك إذا بدا أن شريكك غالبًا ما يضعك آخر أولوياته، فعليك بالانفصال.



7. هل أنا حقا أحبه ، أو هو مجرد الشخص الذي أريده أن يكون معي؟

في كثير من الأحيان ، نقنع أنفسنا بأن الناس سيتغيرون طالما أننا نمنحهم الوقت والدعم ، لكن بصراحة ، لن يتغير الناس إلا إذا كانوا يريدون ذلك حقا، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت لا تستطيع أن تحب الشخص كما هو الآن ، فهل ستحبه حقًا في مرحلة ما في المستقبل حالما يستوفي الشروط الأخرى؟



8. هل ستشعر بالندم إذا انتهت العلاقة؟

بعد خمس سنوات من الآن ، هل تنظر إلى الوراء وترغب في الانتقال من العلاقة؟ إن العيش مع الندم سيترك دائما جرح أعمق من الخروج من علاقة غير مجدية ، حتى وان ظللت لفترة من الوقت وحيدًا فعليك ان تحافظ على صحة قلبك.



9. هل شريك يضيف لحياتك قيمة؟

هل يعزز شريكك حياتك ، ويضيف عليها لونا وحيوية، وإذا بدأت في رؤية كل شيء بالأبيض والأسود عندما تكون معهم ، فعليك بالتفكير ان علاقتكم لا تستحق التضحية.



10. هل ستكون حياتي أفضل بدونه في الصورة؟

هذا هو حقا السؤال الاهم كيف ستبدو حياتك بدونهم؟ إذا كنت تتخيل نفسك كشخص أكثر سعادة ، وأكثر حرية ، وأكثر سلما ، فأنت بحاجة إلى الجلوس مع شريك حياتك والتخلص من مشاعرك.



ويمكن أن تتسبب الانفجارات في حدوث اضطرابات مؤقتة وموجة عاطفية مؤقتة في حياتك ، ولكنك ستشعر بتحسن أفضل بعد تطهير حياتك من أي سلبية .