ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:30 م
بيت العيلة يحتفل
بيت العيلة يحتفل بالاطفال الايتام فى العريش
احمد صالح
احتفل بيت العيلة بالعريش بأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام على شاطئ البحر المتوسط بالعريش حيث تم استضافة جميع أطفال الدار لقضاء يوما كاملا على شاطئ البحر للترفيه عنهم، وتقديم الوجبات الغذائية والحلوى والمشروبات ولعب الأطفال لهم .. علاوة على تقديم فقرات غنائية واستعراضية ومسرح العرائس للأطفال.

حضر اليوم الترفيهى مع الأطفال انتصار عطية السيد مديرة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، وبحضور أعضاء بيت العيلة برئاسة رمضان خليل والمحاسب عبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وبعض أعضاء الغرفة وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وخصص اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سيارة أتوبيس من المحافظة لنقل ومرافقة الأطفال من دار الرعاية المتكاملة للأيتام في حى العبور الى شاطىء البحر واعادتهم الى الدار مرة ثانية بعد نهاية اليوم الترفيهى.

وقرر بيت العيلة تكرار اليوم الترفيهى للأطفال للترفيه والتخفيف عنهم بالتنسيق مع إدارة الدار والتضامن الاجتماعي ومحافظة شمال سيناء.

وقرر رئيس الغرفة التجارية استضافة الأطفال في يوم مماثل وزيارة بعض المناطق الترفيهية على شاطئ البحر .. وقرر ممثلو الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تنظيم رحلات ترفيهية للأطفال .. الى جانب تنظيم زيارات أسرية لهم داخل الدار لدعم دمجهم في المجتمع .

واتفق أعضاء بيت العيلة وممثلو المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على توفير كافة احتياجات الأطفال ودعم الدار بكل مطالبها لصالح الأطفال.
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور
بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور

ترشيحاتنا

الصلح خير فى المنتخب.. إنهاء أزمة مجدى عبد الغنى قبل لقاء روسيا

وزير التموين يكشف حقيقة صدور قرارات صعبة خلال ساعات

لاعبان على أعتاب الانضمام إلى ليفربول

هيكتور كوبر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام روسيا

الصقر أحمد حسن يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ولاعبي منتخب مصر

رغم عمليات التحالف.. اتفاق إيراني قطري حول الوضع في اليمن

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا

بث مباشر مباراة تونس و انجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار | كورة اون لاين | لايف

شاهد.. عمرو دياب يصل روسيا بصحبة دينا الشربيني

دينا الشربيني تظهر بإطلالة مثيرة مع عمرو دياب في روسيا

كارثة يستهين بها الرجال تدمر القلب والمخ والقدرة الجنسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟