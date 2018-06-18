بيت العيلة يحتفل بالأطفال الأيتام فى العريش.. صور

احتفل بيت العيلة بالعريش بأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام على شاطئ البحر المتوسط بالعريش حيث تم استضافة جميع أطفال الدار لقضاء يوما كاملا على شاطئ البحر للترفيه عنهم، وتقديم الوجبات الغذائية والحلوى والمشروبات ولعب الأطفال لهم .. علاوة على تقديم فقرات غنائية واستعراضية ومسرح العرائس للأطفال.



حضر اليوم الترفيهى مع الأطفال انتصار عطية السيد مديرة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، وبحضور أعضاء بيت العيلة برئاسة رمضان خليل والمحاسب عبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وبعض أعضاء الغرفة وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.



وخصص اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سيارة أتوبيس من المحافظة لنقل ومرافقة الأطفال من دار الرعاية المتكاملة للأيتام في حى العبور الى شاطىء البحر واعادتهم الى الدار مرة ثانية بعد نهاية اليوم الترفيهى.



وقرر بيت العيلة تكرار اليوم الترفيهى للأطفال للترفيه والتخفيف عنهم بالتنسيق مع إدارة الدار والتضامن الاجتماعي ومحافظة شمال سيناء.



وقرر رئيس الغرفة التجارية استضافة الأطفال في يوم مماثل وزيارة بعض المناطق الترفيهية على شاطئ البحر .. وقرر ممثلو الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تنظيم رحلات ترفيهية للأطفال .. الى جانب تنظيم زيارات أسرية لهم داخل الدار لدعم دمجهم في المجتمع .



واتفق أعضاء بيت العيلة وممثلو المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على توفير كافة احتياجات الأطفال ودعم الدار بكل مطالبها لصالح الأطفال.