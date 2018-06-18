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أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا يزور كوريا الشمالية لاستكمال مفاوضات النووي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:27 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه سيعود إلى كوريا الشمالية قريبًا لاستكمال مفاوضات نزع السلاح النووي .. دون أن يحدد موعدًا.

وأضاف بومبيو - خلال منتدى "ديترويت" الاقتصادي، اليوم - أن هناك الكثير من العمل لبدء تجسيد الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وردًا على سؤال ما إذا كان ترامب وكيم سيلتقيان مجددًا بشأن نزع السلاح النووي، قال بومبيو - حسب ما نقلته موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي - إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت القضية ستتطلب قمة ثانية بين ترامب وكيم.

وأكد بومبيو أنه إذا تم عقد اتفاق نووي فإن ترامب سيلتزم بالوفاء بوعوده التي تتضمن تغيير اتفاقية الهدنة التي أنهت معارك الحرب الكورية 1950-1953، وكذلك ضمان أن تصبح كوريا الشمالية "مكانًا رائعًا ودولة ناجحة".

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