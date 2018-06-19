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للتحلية حضري شعرية بالسكر بأقل التكاليف

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير شعرية بالسكر للتحلية

المقادير :

كيس شعرية سكر حسب الرغبة نصف كوب سكر بودرة لبن ماء ساخن ملعقة صغيرة قرفة ربع كوب مكسرات زيت زبدة

طريقة التحضير :


* في حلة على النار توضع الزبدة والزيت وتشوح الشعرية حتى تكتسب اللون الذهبي

* يضاف اليها الماء الساخن والسكر وتترك حتى تنضج تماما ثم تقسم جزأين

* يقدم الجزء الاول مع المكسرات والقرفة ويضاف على الجزء الثاني اللبن الساخن

* يرش بالسكر البودرة والقرفة والمكسرات وتقدم

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