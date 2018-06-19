للتحلية حضري شعرية بالسكر بأقل التكاليف
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:00 ص
صورة أرشفية
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير شعرية بالسكر للتحلية
المقادير :
كيس شعرية سكر حسب الرغبة نصف كوب سكر بودرة لبن ماء ساخن ملعقة صغيرة قرفة ربع كوب مكسرات زيت زبدة
طريقة التحضير :
* في حلة على النار توضع الزبدة والزيت وتشوح الشعرية حتى تكتسب اللون الذهبي
* يضاف اليها الماء الساخن والسكر وتترك حتى تنضج تماما ثم تقسم جزأين
* يقدم الجزء الاول مع المكسرات والقرفة ويضاف على الجزء الثاني اللبن الساخن
* يرش بالسكر البودرة والقرفة والمكسرات وتقدم