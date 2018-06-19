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كأس العالم

فينجر: منتخب تونس أجاد ودفع ثمن فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي أن المنتخب التونسي لكرة القدم قدم مباراة قوية أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، في المونديال ولكنه دفع ثمن فقدان التركيز في أخر دقيقة ليستقبل مرماه الهدف الثاني ويخسر اللقاء.

وقال أرسين فينجر - في تصريح بعد المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 2-1 - "برغم أن المنتخب التونسي كان ندًا قويًا وأغلق دفاعه المنطقة تمامًا أمام مرماه وتصدى لأكثر من كرة خطيرة ولكن الكرات الثابتة هي من أهم الحلول لتسجيل أهداف قد يصعب تعويضها".

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