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محافظات

إحباط بيع 7 آلاف رغيف خبز مدعم بالسوق السوداء في البحيرة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:56 م
خبز مدعم
خبز مدعم
جمالات الدمنهورى
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة باشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة حملاتها للرقابة على مستودعات الغاز ومحطات تمويل السبارات والمخابز المدعمة بالتنسيق مع مباحث التموين برءياسة العقيد وجدى الصيرفى وبمشاركة ادارة التجارة الداخلية برءياسة المهندس احمد ضيف الله.

ففى مركز دمنهور أحبطت حملة قادها المحاسب محمد عابدين عمليات بيع 7 آلاف رغيف خبز مدعم حيث تم ضبط 4500 رغيف خبز مدعم محمل على سيارة نصف نقل، وتروسيكل محمل 2500 رغيف بلدي مدعم أثناء تهريبها للبيع بالسوق السوداء خارج منظومة الخبز.

وتمكنت الحملة من ضبط أصحاب 3 مخابز بلدية متلبسين بالتصرف بالبيع في عدد من23.5 شكارة من الدقيق المدعم بالإضافة إلى ضبط 8 مخابز بلدية أنتجت خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

واسفرت الحملة التى قادها المهندس محسن الرصد فى المحمودية عن ضبط 7 قضايا تموينية منها نحرير 4 محاضر لمستودعات غاز لعدم إعلانها عن الأسعار و3 محاضر لمحطات تمويل سيارات لعدم انتظام القيد وكشط بسجل 21 بترول ولعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لأحد المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار20جراما ..وتم التحفظ ومصادرة كافة المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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