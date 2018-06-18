التعليم تنفي تسريب امتحان فيزياء الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانًا رسميًا لتوضيح مدى صحة ما تم تداوله على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على انه تسريب لأسئلة امتحان مادة الفيزياء الذي من المقرر أن يمتحنه طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء .



وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن كل ما يتم تداوله هو كلام عار تماما من الصحة، وأنه لا صحة لما يتم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان الحقيقي .



ومن جانبه.. أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم التواصل مع المطبعة السرية المتولية عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بإحدى الجهات السيادية، مشيرًا إلى أنها أكدت أنه لا علاقة للأسئلة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسئلة الامتحان الحقيقي الذي سيؤديه طلاب الثانوية صباح غد الثلاثاء.



وأضاف حجازي أن مروجي شائعات تسريب الامتحان هدفهم ابتزاز أبنائنا الطلاب ، لذا لا يجب الانسياق وراء تلك الشائعات.