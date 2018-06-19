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حوادث

حبس سائق لاتهامه بسرقة 63 ألف جنيه من داخل شركة مقاولات

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:18 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامي المهدي
قررت النيابة العامة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 63 ألف جنيه من داخل شركة مقاولات بمنطقة الشروق.

كان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من صاحب شركة للمقاولات قرر اكتشافه بعثرة بمحتويات مكتب الحسابات بالشركة ملكه وسرقة خزينة حديدية بداخلها 63 ألف جنيه، أوراق خاصة بالشركة.

بالانتقال والمعاينة تبين وجود آثار عنف على شباك الالوميتال الخاص بمكتب الحسابات بالشركة وبعثرة محتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار محل الواقعة والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائقا طرف مالك العقار محل الواقعة ومقيم بجراج العقار تم ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الشركة محل الواقعة ، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول لمكتب حسابات الشركة من النافذة المطلة على جراج العقار " محل سكنه " باستخدام سلم حديدي والضغط على شباك الألوميتال وحاول فتح الخزينة وسرقة ما بداخلها إلا انه لم يتمكن من ذلك فقام بإلقائها من النافذة وإخفائها داخل إحدى المدارس تحت الإنشاء كائنة بالحي الثالث ـ دائرة القسم وتم بإرشاده ضبط الخزينة بمكان إخفائها وبداخلها كافة المسروقات.

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