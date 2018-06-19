فواكه ينبغي استهلاكها للحفاظ على الكوليسترول

كشف موقع بولد سكاي عن الفواكه التي ينبغي استهلاكها للحفاظ على الكوليسترول في السيطرة وهى تتمثل فيما يلي :



*اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻴﺎرا ﻣﻤﺘﺎرا ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول، أو ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﺐ ، أو ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم. غني بالفيتامينات A ، B ، C ، و K ، فهي نعمة للقلب ، مع وجود فوائد للعيون والجلد. وتشملها في نظامك الغذائي على أساس منتظم.



• البابايا: تحتوي هذه الفاكهة على محتوى رائع من الألياف ونسبة صفر من الكولسترول. يساعد في تنظيم الكولسترول LDL وخفض ضغط الدم. وفقا لدراسة ، يحتوي واحد من البابايا كبير (حوالي 750 غرام) ما يقرب من 14 جراما من الألياف ، وهو ما يكفي.. ويمكن أن يكون البابايا في شكل الخام ، في السلطة ، في الكاري أو في اللبن.



• التفاح: تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب! يقال عن حق، تفاحة مليئة بالمزايا الصحية المختلفة بما في ذلك القدرة على إدارة مستويات الكوليسترول. يتم تخفيض مستويات الكولسترول LDL مع الاستهلاك المنتظم من التفاح ، بسبب وجود مادة البوليفينول المضادة للأكسدة وألياف البكتين في التفاح.



• الفواكه الحمضية: يساعد وجود الهسبريدين في الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت وما إلى ذلك على خفض ارتفاع ضغط الدم والألياف البكتينية مع مركبات ليمونويد التي لا تسمح للشرايين بالتصلب وكذلك تقليل الكولسترول السيئ LDL. تناول الفواكه الحمضية بانتظام هو سبب وجيه للحفاظ على الكوليسترول في الاختيار.



• الأفوكادو: وهي تحظى بشعبية بين المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وتشمل الدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات C و B5 و B6 و E و K التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب وتقليل احتمالية السكتة الدماغية وتنظيم مستويات الكوليسترول LDL و HDL.



• الفراولة: كونها غنية بألياف البكتين، تعتبر الفراولة خيارًا رائعًا لتخفيض الكولسترول الضار.



• العنب: يحتوي على مركبات البتروستيلبيني مع ألياف البكتين، والتي يمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة وكذلك الدهون الثلاثية في الجسم.



ويمكننا أن نستنتج أنه ليس من الصعب حقًا الحفاظ على مستويات الكولسترول الصحية في الجسم ، إذا كان بإمكانك التركيز على النوع الصحيح من عادات الأكل أو أسلوب الحياة.



من الأفضل تعديل النظام الغذائي وزيادة استهلاك الفواكه المذكورة أعلاه وممارسة التمارين الرياضية بشكل كاف وتجنب العلاج قدر الإمكان لتنظيم مستويات الكوليسترول.