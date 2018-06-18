عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

بدأ الفنان عمرو دياب فقرته الأولى فى حفل مونديال روسيا 2018، في مدينة سان بطرسبرج الروسية، قبل مباراة مصر مع روسيا في المجموعة الأولى لكأس العالم غدًا الثلاثاء 20 أغسطس.



وبدأ عمرو دياب فقرته الغنائية بميدلي قصير، جمع باقة من أغانيه القديمة والكلاسيكية، تبعه بباقة متنوعة من أجدد وأحدث أغانيه التي تفاعل معها جمهور الحفل، احتفالًا بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018.



وعلى جانب آخر، يستعد عمرو دياب لإحياء سلسلة حفلات له في الموسم الصيفي، عقب إطلاق ألبومه المرتقب طرحه الشهر المقبل بالتزامن مع الموسم الصيفي المقبل.



ويجهز عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة 3 أغسطس المُقبل، ليكون أول حفل له بعد إطلاق ألبومه هذا الصيف.



وينتظر أن يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا ساهر له في جزيرة ميكونوس باليونان، وذلك يوم 26 يوليو المُقبل، وهو الموعد المرجح أن يطرح فيه ألبومه الصيفي الجديد فيه.