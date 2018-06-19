5 خطوات تمكنك من علاج ارتفاع الكوليسترول لا تتجاهلها

كشف موقع "بولد سكاي " عن أهم 5 خطوات لعلاج ارتفاع الكوليسترول عليك ألا تتجاهلهم، وهى كالتالى:



1. تناول الطعام الصحي - ضع منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم قليلة الدهن وزيت الزيتون وغير ذلك من الدهون الصحية، وتجنب الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان وغيرها. وما إلى ذلك، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي لا تسمح للجهاز الهضمي بامتصاص الكولسترول. تناول الفواكه والخضروات والأسماك الغنية بالأوميغا 3 وخفّض استهلاك الملح.



2. التمرين - يمكن أن تساعد التمارين المعتدلة والمكثفة بشكل يومي على خفض نسبة الكوليسترول. انغمس بشكل فعال في المشي السريع ، تسلق السلالم ، ممارسة الرياضة ، السباحة ، الجري ، القفز بالحبال ، اليوجا ، وسيكون لائقا أو الحصول على الوزن الطبيعي بمثابة نعمة لضمان مستويات الكولسترول الطبيعية. احرص على تضمين ما لا يقل عن 10-15 دقيقة من النشاط البدني مرة واحدة على الأقل أو مرتين خلال اليوم.



3. الإقلاع عن التدخين - إن الإقلاع عن عادة التدخين من شأنه أن يؤدي إلى تحسن في HDL ، وسوف يقلل تدريجيا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



4. الحد من استهلاك الكحول - حاول التوقف عن شرب الكحول تمامًا ، أو قلل من الاستهلاك بشكل كبير لخفض مستوى الكوليسترول المنخفض الكثافة.



5. الأدوية - في حالات قليلة ، قد يتطلب الأمر استشارة الطبيب لعلاج ارتفاع الكوليسترول. يجب الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب، بالإضافة إلى الاستمرار في تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي.