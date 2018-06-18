لاعب مصرى سابق يطالب الجماهير العربية بالدعاء للمنتخب الروسي

طالب إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق الجماهير المصرية العربية بالدعاء للمنتخب الروسي غدا أمام المنتخب المصري في أولى جولات مونديال روسيا ٢٠١٨.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق للمنتخب الروسي الشقيق ركزوا بقوة بقي عشان ربنا يكرمنا بكره".



كان سعيد قد دشن حملة ساخرة منذ أيام للدعاء للمنتخب الروسي حيث أوضح أن دعاء العرب يأتي بنتيجة عكسية حيث سار المنتخب التونسي، اليوم الاثنين، على نهج شقيقيه المصري والمغربي، عندما خسر أمام إنجلترا (2-1)، في الدقيقة (91) من مباراة الجولة الأولى للمجموعة السابعة، بمونديال 2018.



كان المنتخبان المصري والمغربي، قد تعرضا للهزيمة (1-0) في الرمق الأخير أيضًا، أمام أوروجواي وإيران، على الترتيب.