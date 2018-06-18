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أخبار العالم

صحيفة سعودية تكشف أسباب إقالة رئيس الهيئة العامة للترفيه

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:36 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الاثنين، السر وراء صدور الأمر الملكي بإعفاء أحمد الخطيب من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر الملكي صدر بناء على ما حدث من تجاوز في فعالية السيرك بالرياض، وما صاحب ذلك من ظهور لبعض لاعبات السيرك بلباس غير لائق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التشديد على مجلس إدارة هيئة الترفيه الذي يرأسه الخطيب على وجوب وضع شروط ومعايير واضحة ورقابة في حال التعاقد مع المشغلين الأجانب، وذلك بعد حادثة سابقة مشابهة في العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الخطيب أوضح في رده بأن ضغط العمل وكثرة الملفات التي يعمل عليها صعَّبا عليه متابعة التزام الشركات المشغلة بالفعاليات الترفيهية بالشروط والضوابط.

وأشار الخطيب إلى أن أعمال ملف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية السعودي تحتاج منه لتفرغ كامل، وأنه غير قادر على تبرير ما حصل، ولا تبرير لعدم وصول هيئة الترفيه للمستهدفات والجودة المطلوبة منها؛ فصدر قرار إعفائه اليوم من هيئة الترفيه، وتفريغه للأعمال الأخرى التي يقوم بها.

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