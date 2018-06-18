صحيفة سعودية تكشف أسباب إقالة رئيس الهيئة العامة للترفيه

كشفت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الاثنين، السر وراء صدور الأمر الملكي بإعفاء أحمد الخطيب من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.





وأوضحت الصحيفة أن الأمر الملكي صدر بناء على ما حدث من تجاوز في فعالية السيرك بالرياض، وما صاحب ذلك من ظهور لبعض لاعبات السيرك بلباس غير لائق.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التشديد على مجلس إدارة هيئة الترفيه الذي يرأسه الخطيب على وجوب وضع شروط ومعايير واضحة ورقابة في حال التعاقد مع المشغلين الأجانب، وذلك بعد حادثة سابقة مشابهة في العام الماضي.





ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الخطيب أوضح في رده بأن ضغط العمل وكثرة الملفات التي يعمل عليها صعَّبا عليه متابعة التزام الشركات المشغلة بالفعاليات الترفيهية بالشروط والضوابط.



