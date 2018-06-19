ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الشرطة الفرنسية تتدخل لمساعدة بقرة على الولادة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
حسن محرم

على غير المعتاد لقوات الشرطة الفرنسية، إذ أنها تدخلت في عملية مختلفة، وهي ولادة بقرة في مدينة سيبورج.

ونشرت شبكة "أكتو" الفرنسية صور تظهر قوات الدرك الفرنسية، تساعد بقرة في الولادة في مدينة سيبورج.

وأوضحت الشبكة أنه تدخل غير معتاد لقوات الدرك في سيبورج، إذ أن الشرطة ساعدت بقرة على الولادة.

يبين قوات الشرطة أنهم كانوا في دورية أمنية في المدينة أمس، حينما وجدوا بقرة تستغيث ويبدوا أنها متعبة.

وبعد التأكد، وجد أن البقرة تحاول الولادة، وتواجه مشكلات في إخراج جنينها.

وعلى الفور، عمل قوات الشرطة كمتطوعين لمساعدة البقرة على ولادة طفلها.

وبعد نجاح العملية، أطلق المشاركون على الطفل الوليد اسم أحدهم، بحسب الشبكة.
الشرطة الفرنسية تتدخل لمساعدة بقرة على الولادة
الشرطة الفرنسية تتدخل لمساعدة بقرة على الولادة
الشرطة الفرنسية تتدخل لمساعدة بقرة على الولادة

ترشيحاتنا

ديلي ميل: منتخب مصر سيخسر إذا غاب محمد صلاح عن مواجهة روسيا

فرج عامر يناشد الجمهور مغادرة فندق إقامة لاعبي المنتخب قبل مباراة روسيا

إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة

عصام الحضري: حراس المرمى هم ضحية مونديال روسيا

أسطورة البيتلز بول مكارتني يطلق على ألبومه الجديد اسم مصر

البرازيل تحتج على عدم استخدام تقنية الفيديو أمام سويسرا

إيران تلجأ إلى أردوغان لإنقاذها من كارثة ضخمة

شاهد.. عمرو دياب يصل روسيا بصحبة دينا الشربيني

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

نجاة منتخب السعودية من الموت بعد حريق بطائرته في روسيا

حسام حسن: 80% من فرص فوز مصر غدًا مرتبطة بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟