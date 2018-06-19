الشرطة الفرنسية تتدخل لمساعدة بقرة على الولادة



على غير المعتاد لقوات الشرطة الفرنسية، إذ أنها تدخلت في عملية مختلفة، وهي ولادة بقرة في مدينة سيبورج.



ونشرت شبكة "أكتو" الفرنسية صور تظهر قوات الدرك الفرنسية، تساعد بقرة في الولادة في مدينة سيبورج.



وأوضحت الشبكة أنه تدخل غير معتاد لقوات الدرك في سيبورج، إذ أن الشرطة ساعدت بقرة على الولادة.



يبين قوات الشرطة أنهم كانوا في دورية أمنية في المدينة أمس، حينما وجدوا بقرة تستغيث ويبدوا أنها متعبة.



وبعد التأكد، وجد أن البقرة تحاول الولادة، وتواجه مشكلات في إخراج جنينها.



وعلى الفور، عمل قوات الشرطة كمتطوعين لمساعدة البقرة على ولادة طفلها.



وبعد نجاح العملية، أطلق المشاركون على الطفل الوليد اسم أحدهم، بحسب الشبكة.

