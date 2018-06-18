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كأس العالم

نبذة عن حكم مباراة مصر وروسيا "ملك الكروت"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:50 م
الحكم الباراجواياني
الحكم الباراجواياني إنريكي كاسيريس
حسام رضوان
يواجه المنتخب المصري نظيره الروسي صاحب الأرض والجمهور اليوم الثلاثاء في مباراة ستحدد بنسبة كبيرة هوية الفريقين اللذين سيتمكنان من الصعود إلى دور الـ16.

ومثلما يعتمد سير المباراة على أداء اللاعبين، يشكل حكام المباراة جزء كبيرا من نتيجة المباراة من خلال قراراتهم الفاصلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية،أن المباراة سيقودها طاقم التحكيم الباراجواياني المكون من إنريكي كاسيريس، وسيساعده إدواردو كاردوزون وخوان زوريلا.

ولد كاسيريس عام 1974، وبدأ بالتحكيم كنوع من أنواع الهواية قبل أن يحترف في عام 2009 عندمنا حكم أول لقاء له في دوري الدرجة الأولى بباراجواي.

واستمر في التحكيم بالدوري، وأصبح مدرجا على قائمة الفيفا في عام 2011 وتولى مسؤولية العديد من المواجهات البارزة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

ويعتبر كاسيريس وجها مألوفا لكل من يشاهد كأس ليبرتادوريس وكوبا أمريكا ، بينما كان على المسرح الدولي في كأس العالم للأندية وكأس العالم تحت 20 عامًا في العام الماضي.

وستكون هذه أول بطولة لكأس العالم له على الإطلاق، لديه خبرة كبيرة في لعبة كوبا أمريكا وكان مسؤولًا عن الدور نصف النهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين في عام 2016.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبي السعودية والأورجواي اللذان سيواجهان بعضهما البعض غدا الأربعاء.

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