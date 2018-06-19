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برلمان

أشرف العربي: مستحيل أن تحل الطاقة الشمسية بديل للكهرباء

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:01 ص
لوائح الطاقة الشمسية
لوائح الطاقة الشمسية
عبدالله خالد
قال النائب أشرف العربي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه من المستحيل أن تحل الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة بشكل كامل بديل للكهرباء أو الطاقة المشتقة من البترول، مشيرًا إلى أنه قد يكون لها نسبة فقط ولكن لن تكون بديل كامل عن الكهرباء والمحروقات.

وأضاف العربي لـ "صدى البلد" أن الهدف من استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقة المتجددة أنها من الطاقات الصديقة للبيئة ولا تحدث تلوث، بالإضافة إلى أنها طاقة مستدامة غير نافذ مثل الطاقات الأخرى التي تعتمد على بعض الاكتشافات البترولية أو الغازية.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أنه لم يكن هناك استخدام كبير للالواح الشمسية في الفترة السابقة لأن العام السابق كانت أسعار اللوائح الشمسية مرتفعة، بينما الآن الأسعار انخفضت إلى النصف، بالاضافة إلى أنه تم اختراع تكنولوجيا تمكن من حفظ الطاقة الشمسية واستخدامها في وقت لا توجد به الشمس وهو ما لم يكن متوافرًا في البداية، مؤكدًا أنها ستكون مستقبل الطاقة، وقد نتمكن من انتاجها وتصديرها.

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