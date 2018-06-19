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منوعات

نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا في كأس العالم منذ عام 1998

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
حسن محرم
حقق نيمار رقما قياسيا جديدا رغما عنه في المباراة التي جمعت منتخب بلاده، البرازيل وسويسرا.

وبحسب صحيفة "لا ديبش" الفرنسية، فإن السويسريين كان لديهم تصميم قوي على إيقاف خطورة نيمار، أغلى لاعب في العالم، وهو السبب غير المباشر الذي جعل نيمار يحصل على رقم قياسي جديد.

ووفقا للصحيفة، فإن نيمار تعرض لعدد أخطاء استثنائي، موضحة أنه أكثر لاعب تعرض لـ "فاولات" في تاريخ كأس العالم منذ عام 1998.

تشير الصحيفة إلى أن نيمار تعرض وحده إلى 10 "فاولات" في المباراة، من مجمل 19 خطأ ارتكبها السويسريون.

وبعد المباراة، اشتكى نيمار من العنف الموجه له خلال المباراة والذي تسبب في تعرضه لألم شديد في ساقه الأيمن.
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا في كأس العالم منذ عام 1998

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