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فن

شاهد.. محمد حماقي يشعل حفل أم الدنيا في روسيا احتفالا بالمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:56 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ الفنان محمد حماقي مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس، حفلته الغنائية في روسيا، والتي جاءت تحت عنوان "أم الدنيا"، احتفالًا بمشاركة منتخب مصر لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

قدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومه الأخير "عمره ما يغيب" التي تفاعل معها الجمهور.

وحرص محمد حماقي خلال الحفل على تشجيع منتخب مصر قبل مباراته أمام منتخب روسيا غدا الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، متمنيًا الفوز للمنتخب المصري.
شاهد.. محمد حماقي يشعل حفل أم الدنيا في روسيا احتفالا بالمونديال

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