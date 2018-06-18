ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اتحادات لعمال اير فرانس تعلق إضرابا لأربعة أيام كان سيبدأ 23 يونيو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:57 م
اير فرانس
اير فرانس
رويترز
علقت اتحادات عمالية في شركة اير فرانس اليوم الاثنين إضرابا لأربعة أيام كان مقررا أن يبدأ في الثالث والعشرين من يونيو حزيران بسبب خلاف مستمر بشأن الأجور اضطر الرئيس التنفيذي للشركة الأم ايرفرانس كيه.إل.إم للاستقالة الشهر الماضي.

وقالت الاتحادات في بيان إنها ستنتظر حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد لاستئناف التفاوض.

وتسبب الخلاف على الأجور بالفعل في انقطاعات عن العمل لمدة 15 يوما هذا العام كلفت المجموعة ما يصل إلى 400 مليون يورو (470.68 مليون دولار).

ترشيحاتنا

الان بث حي ومباشر رابط الشوط الثانى تونس وانجلترا بث الاسطوره الان مباشر

كارثة يستهين بها الرجال تدمر القلب والمخ والقدرة الجنسية

الصقر أحمد حسن يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ولاعبي منتخب مصر

شاهد.. لقطة طريفة من مجدي عبدالغني خلال مران منتخب مصر

نبذة عن حكم مباراة مصر وروسيا "ملك الكروت"

وزير التموين يكشف حقيقة صدور قرارات صعبة خلال ساعات

أمل رزق تنهار في عزاء ماهر عصام: محدش بيسأل علينا إلا لما نموت.. فيديو

الصلح خير فى المنتخب.. إنهاء أزمة مجدى عبد الغنى قبل لقاء روسيا

مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

عاجل .. أمر ملكي سعودي بإعفاء مسئول كبير من منصبه

مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر

انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟