اتحادات لعمال اير فرانس تعلق إضرابا لأربعة أيام كان سيبدأ 23 يونيو

علقت اتحادات عمالية في شركة اير فرانس اليوم الاثنين إضرابا لأربعة أيام كان مقررا أن يبدأ في الثالث والعشرين من يونيو حزيران بسبب خلاف مستمر بشأن الأجور اضطر الرئيس التنفيذي للشركة الأم ايرفرانس كيه.إل.إم للاستقالة الشهر الماضي.



وقالت الاتحادات في بيان إنها ستنتظر حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد لاستئناف التفاوض.



وتسبب الخلاف على الأجور بالفعل في انقطاعات عن العمل لمدة 15 يوما هذا العام كلفت المجموعة ما يصل إلى 400 مليون يورو (470.68 مليون دولار).