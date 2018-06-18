ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كندا تدرس دعم شركات السيارات ردا على تهديد أمريكا بفرض جمارك

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:59 م
السيارت
السيارت
رويترز
قال وزير اتحادي بارز إن كندا تدرس جميع الخيارات بما في ذلك تقديم مساعدات مالية لقطاع السيارات من أجل التكيف مع الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة.

يأتي ذلك على الرغم من أن مسؤولين عبروا عن شكوكهم في أن واشنطن قد تنفذ تهديدها بفرض الإجراءات العقابية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إنه قد يقرض رسوما جمركية تصل إلى 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الخارج، وهو ما قد يتسبب في ضرر اقتصادي بالغ لكندا.

وقال وزير الابتكار نافديب بينز في مقابلة مع رويترز "نبحث جميع الخيارات... رؤيتنا هي أنه إذا اتخذ أي إجراء من مثل هذا النوع، سندعم عمالنا".

أضاف "الرسالة التي أبعث بها لعمال قطاع السيارات هي أننا مستعدون للدفاع عنكم".

وقد تصل فاتورة دعم كهذا إلى مليارات الدولارات وفقا لحجم الدعم الحكومي للقطاع الذي يعمل به نحو 500 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر ويسهم في الاقتصاد بنحو 80 مليار دولار كندي (60.5 مليار دولار أمريكي) سنويا.

ترشيحاتنا

كأس العالم 2018 .. سر رعب حارس مرمى روسيا قبل مواجهة مصر

بث مباشر مباراة تونس و انجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار | كورة اون لاين | لايف

رياضة التنس .. المصري صفوت يتقدم في بطولة تشالنجر

السعودية ترد على إساءات bein sports بعد خماسية روسيا

عصام الحضري: حراس المرمى هم ضحية مونديال روسيا

تعرف على سبب عدم مشاركة النجم فان دام في فيلم حرب كرموز

رغم عمليات التحالف.. اتفاق إيراني قطري حول الوضع في اليمن

عمرو دياب من روسيا: نفسي ندخل جول عشان نخلص من مجدي عبد الغني.. فيديو

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

قط مغربي يتنبأ بمباريات كأس العالم بدلا من أخيل

لاعبان على أعتاب الانضمام إلى ليفربول

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟