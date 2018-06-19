زيادة الأجرة .. الداخلية: حملات بالمحافظات على المواقف لتطبيق التعريفة الجديدة.. شرطة النقل: قوات لتأمين محطات القطارات والمترو

حملات على المواقف بالمحافظات للتأكد من تطبيق التعريفة بعد زيادة أسعار المحروقات

التعريفة الجديدة تم وضعها وفقا للمسافات وعدد الكيلو مترات بين المناطق

مساعد الوزير شدد على القوات المتواجدة فى محطات المترو والقطارات

تكثيف الحملات خلال الفترة الحالية لأحكام الرقابة داخل المواقف ومحطات الوقود

شرطة النقل والمواصلات ترفع حالة الاستنفار القصوى لتأمين المواصلات العامة

شنّ ضباط وزارة الداخلية حملة أمنية ومرورية على مواقف السرفيس بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة أسعار المحروقات.وشدد ضباط وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل بين المناطق المختلفة بالعاصمة، مطالبين السائقين بالتعاون مع اجهزة الدولة وعدم الانصياع وراء الأنباء التى تدفعهم إلى زيادة التعريفة دون رقيب والالتزام بالتعريفة الرسمية التى وضعتها محافظة القاهرة.وأكد الضباط على الالتزام بالتعريفة الجديدة التى تم وضعها وفقا للمسافات وعدد الكيلو مترات بين المناطق، وكذلك على حسب الزيادة الجديدة فى المواد البترولية، مضيفا بأن تلك الزيادات فى المواد البترولية تساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى والدولة بشكل عام.كما رفعت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، حالة الاستنفار القصوى لتأمين المواصلات العامة بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر، وعودة المواطنين خاصة مستقلى القطارات.وأكد مصدر مسئول بالداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم التشديد على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.وقال المصدر، إن خطة تأمين وسائل المواصلات خاصة مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، تعتمد على انتشار رجال الشرطة السرية بجميع محطات المترو والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية، مشيرا إلى أن هناك انتشارًا لرجال المفرقعات والكلاب البوليسية وتشديد الرقابة على دخول المحطات بواسطة جهاز "الاكس راى".وأكد أنه تم التشديد على ضرورة تمشيط القطارات قبل تحركها بواسطة الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة تفتيش امتعة المواطنين ومرورها على أجهزة "الاكس راى" المتواجدة بجميع محطات المترو والقطارات.وقال إن مساعد الوزير شدد على القوات المتواجدة فى محطات المترو والقطارات بالقضاء على ظاهرة السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات وضبط أى شخص يقوم ببيع التذاكر خارج الشباك المخصص لذلك وتقديمة للنيابة العامة للتحقيق معه، مضيفا أنه سيتم انتشار شرطة مكافحة التحرش بمحطات المترو والشرطة النسائية لضبط أى مخالفة.وفى ذات السياق وجه ضباط مباحث المرور بالقاهرة حملة أمنية على مواقف السرفيس بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة أسعار المحروقات.وخلال متابعة اللواء هشام لطفى نائب مدير أمن القاهرة، لمواقف السيارات بقطاع الشمال، شدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل بين المناطق المختلفة بالعاصمة، مطالبا السائقين بالتعاون مع اجهزة الدولة وعدم الانصياع وراء الأنباء التى تدفعهم إلى زيادة التعريفة دون رقيب أو الالتزام بالتعريفة الرسمية التى وضعتها محافظة القاهرة.وأضاف لطفى أن التعريفة الجديدة تم وضعها وفقا للمسافات وعدد الكيلو مترات بين المناطق، وكذلك على حسب الزيادة الجديدة فى المواد البترولية، مضيفا بأن تلك الزيادات فى المواد البترولية تساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى والدولة بشكل عام.كما طالب سائق السيارات بعدم زيادة قيمة الكارتة التى يقومون بدفعها فى مقابل العمل داخل الموقف فى الوقت الحالى، وهذا ما أكده المسئول عن الكارتة بعدم زيادته، وعدم الضغط أكثر على كاهل سائقى السيارات والمواطنين.ومن جانبه، قام اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، بالمرور على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود ومستودع البنزين دائرة المدينة، للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب ومدى التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة لهم، وكذا الاطمئنان على توافر المواد البترولية داخل محطات الوقود.ووجه مدير الأمن إدارة المرور ومباحث التموين بتكثيف الحملات خلال الفترة الحالية لأحكام الرقابة داخل المواقف ومحطات الوقود.وفى نهاية الجولة شدد على القوات باليقظة التامة ومراعاة قواعد التأمين الذاتي مع تحقيق التواجد الأمنى الفعال والإخطار الفوري بما يخل بالأمن العام في حينه.