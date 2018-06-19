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برلمان

وكيل بيئة البرلمان: استخدام الطاقة المتجددة مازالت على استحياء

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:00 ص
النائب أيمن عبدالله
النائب أيمن عبدالله
عبدالله خالد
قال أيمن عبدالله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن انتاج الطاقة المتجددة واستغلالها بالشكل الأمثل شريحة مهمة لمصر، مشيرًا إلى أن الله وهب مصر الطبيعة المميزة التي يمكن استغلالها بالشكل الأمثل في توليد الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أهمية تنوع مصادر الطاقة بين المحروقات والمتجددة.

وأضاف عبدالله لـ "صدى البلد" أن استخدام الطاقة المتجددة من طاقة شمسية أو طاقة الرياح مازالت على استحياء، مشيرًا إلى أن الطاقة الجديدة لن تحل محل الطاقة الكهربية ولكنها ستكون اضافة وقوة لمصر في مجال الطاقة بوجه عام مما تساعدها في العديد من القطاعات.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن استخدام الطاقة المتجددة وانتشارها وتوليدها في العديد من المحافظات بكثافة سوف يوفر في السولار والغاز والمشتقات البترولية المستخدمة في توليد الطاقة، موضحًا أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي احدثت تطور في وقت قصير في الفترة السابقة، وهيكلة الدعم فيها يسير بشكل مرضي مع المواطنين، وحتي تحريك الاسعار يراعى فيه محدودي الدخل.

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