برلماني: استخدام الطاقة الشمسية يوفر الكثير للدولة والمواطن

قال النائب غريب حسان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة في الفترة الأخيرة لاستخدام الطاقة الشمسية المتجددة أمر إجابي، فهي توفر الكثير على الدولة وعلى المواطن، في عملية التكلفة، مطالبًا بأن يتم توفيرها من الحكومة للمواطنين ليتم استغلالها واستخدامها بدلًا من الكهرباء.



وأضاف حسان لـ "صدى البلد" أن أغلب مناطق مصر بها شمس أغلب شهور العام ولابد من استغلالها بالشكل الأمثل، موضحًا أنها سيكون لها تأثير إيجابي خصوصًا في محافظات الصعيد الحارة والمحافظات الحدودية، كما يتم تعميمها في مختلف المحافظات.



وأوضح النائب أن اتجاه بعض المصانع لاستخدام هذا النوع من الطاقة سيوفر لها دخل كبير، موضحًا أنه يمكن أن يتم استخدام الطاقة الشمسية في أي مكان دون ان يتحمل المستثمر مبالغ كبيرة لنقلها أو توليدها مثل الطاقة الكهربائية، مما تسهل من عملية استخدامها.

