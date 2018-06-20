أميرة العادلي: التحقت بالإعلام صدفة وظهرت على 3 قنوات عربية قبل ON.. تصنيفي كمذيعة فن لا يقلقني وإشادة عمرو أديب الأهم في مسيرتي.. فيديو وصور

بملامح هادئة غير متكلفة، وطلة أنيقة، تظهر «أميرة» مع إشراقة كل شمس على البيوت المصرية من خلال برنامجها اليومي، محملة بكل نسائم البهجة ورسائل التفاؤل للمشاهدين.



أميرة العادلي، التي تعتبر أن مهمتها بكل بساطة تتلخص في إسعاد وتسلية المشاهدين، لم تسرقها كل التجارب الإعلامية المنخرطة كليا في السياسة، من حبها لتقديم البرامج الخفيفة من خلال النشرة الفنية والتوك شو الصباحي.



صدفة البدايات

كشفت أميرة العادلي لـ"صدى البلد" عن بداياتها في مجال الإعلام، قائلة إنها تخرجت في كلية الآداب قسم الإجتماع، وكانت أمنيتها أن تصبح مدرسة، لكنها التحقت بمجال التسويق في شركات سيارات، وعملت مديرا تنفيذيا لإحدى الشركات العالمية في القاهرة.



وقالت "العادلي"، خلال ندوة حوارية في موقع "صدى البلد"، إنها دخلت مجال الإعلام بالصدفة من خلال مقابلة مع أحد المخرجين الذي أقنعها بأن سماتها الشخصية والإدارية تؤهلها لذلك، فالتحقت بقناة "مزيكا" لتقديم برنامج "مزيكا ع المكشوف"، مع مجموعة من المذيعين الشباب أبرزهم، تامر شلتوت وشريف نور الدين.



وأضافت أنها عملت فترة قصيرة قبل أن تتوقف لمدة 5 سنوات، وتلتحق بالعمل في مجال الموضة والأزياء، لكن شغفها بالإعلام دفعها للعودة إلى الشاشة من جديد.



عودة من الباب الواسع

وعن عودتها مجددا، قالت إنها عادت من خلال شاشة قناة روتانا بعد تجاوزها اختبارات التقديم، لتقدم من خلالها برنامج top 20 ، وأشارت إلى أن روتانا كانت بداية التعارف بينها وبين المشاهد العربي، حيث بدأت نجاحاتها مع روتانا التي استمرت معها لسنوات طويلة، كما قدمت برنامجا مشتركا مع قناة lbc.



ونفت "العادلي" التصريحات المنسوبة لها بأنها أول مذيعة مصرية تقدم برنامجا على شاشة لبنانية، موضحة أن كثيرا سبقوها في ذلك مثل نشوى الرويني، ووفاء الكيلاني.



وأضافت أنها كانت التجربة الأولى لمشاركة مذيعات لبنانيات على عكس ما تعود عليه المشاهد اللبناني.



محطة الغد العربي

وتحدثت "العادلي" عن تجربتها في قناة "الغد العربي"، مشيرة إلى أنها كانت محطة مهمة في حياتها، ومن أبرز المواقف التي لن تنساها حين أخبروها عبر الهاتف في الثالثة فجرا بأنها ستقدم برنامج التوك شو الصباحي المقرر بثه على الهواء في السابعة صباحا، وذلك بسبب تغيب المذيعة.



وقالت إنها أتمت مهمتها بنجاح، وتلقت اتصالا من الإدارة، حيث وجهت لها الشكر وأخبرتها بأنها ستستمر في تقديم البرنامج على شاشة القناة 5 أيام في الأسبوع إلى جانب البرنامج الفني.



إطلالة جديدة على المشاهد المصري

وأضافت "العادلي" أن التحاقها بالعمل في قناة "أون لايف" بعد كل هذه التجارب العربية، جاء بسبب رغبتها في إطلالة جديدة على المشاهد المصري، حيث تم اختيارها لتقديم برنامج فني قبل أن تخبرها إدارة القناة باختيارها لتقديم البرنامج الصباحي "صباح أون".



وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها كمذيعة، قالت إن مواعيد التصوير ترهقها كثيرا، خاصة أنها تقدم أكثر من برنامجا على الشاشة، لكنها لا تواجه صعوبات مطلقة في المواد المقدمة أو المعلومات، أو الاسكريبتات المعدة، خاصة أنها شغوفة بالقراءة والاطلاع.



وأضافت "العادلي" أن العمل كفريق واحد مع معدين ومخرجين مميزين، يقلل من الأخطاء ويذلل أي صعوبات قد تواجهنا.



تصنيفي كمذيعة فن لا يقلقني

وأكدت أن برامج التوك شو الخفيفة من أصعب أنواع البرامج لأنها تحتاج إلى مزايا إضافية على توصيل الرسالة، تتلخص في كيفية إسعاد وتسلية المشاهد، وذلك من خلال تعبيرات الوجه والحركة وسهولة وتبسيط المعلومة.



وقالت إن تصنيفها كمذيعة فن لا يقلقها على الإطلاق، بالعكس الأمر مشرف لها، خاصة أن مهمة الشاشة في الأساس هي الترفيه.



وأضافت أنها لا تمانع الالتحاق ببرنامج توك شو مسائي، لكنها تسعى لتقديم شيء مختلف عن المتعارف عليه، بطريقة وأدوات مختلفة حتى لا تقدم تجارب مكررة.



دراما رمضان مميزة.. وأرفض برنامج رامز

وكشفت أميرة العادلي عن رأيها في دراما رمضان خلال الموسم الفائت، حيث قالت إنها معجبة بحجم الإنتاج الدرامي واتصال عدد كبير من المسلسلات بالواقع سواء كان سياسيا أو اجتماعيا، إضافة إلى الواقع النفسي للبعض مثلما تناقش قصة مسلسل "رسايل" للفنانة مي عز الدين.



وقالت "العادلي" إن مسلسل "طايع" من أكثر الأعمال التي جذبتها للمشاهدة خلال رمضان، إضافة إلى مسلسل "رحيم"، وكذلك "عزمي وأشجان".



ووجهت مذيعة برنامج "صباح أون"، نقدا لاذعا لرامز جلال، حيث رفضت طريقة تعامله مع الضيوف في برامج المقالب قائلة: "مهم نضحك بس مش لازم نهين بعض أو نضحك الناس علينا"، مشيرة إلى أن التليفزيون المصري قدم أنواعا كثيرة من برامج المقالب الخفيفة مثل "الكاميرا الخفية" و"اديني عقلك"، وكذلك برامج حسين الإمام.



ماذا قالت عن رامي رضوان وخالد النبوي

وردا على سؤال حول المذيع الذي تود أن تشاركه تقديم برنامج، قالت إنها معجبة بطريقة وأسلوب رامي رضوان، وقالت إن المذيعين الشباب يجب أن يدعموا بعضهم البعض خلال تلك الفترة.



وعن الحوار الذي لن تنساه، قالت إنها فخورة بحوارها مع الفنان خالد النبوي في مهرجان الجونة، مشيرة إلى أن الأهمية تأتي من قامته كإنسان مثقف قبل أن يكون فنان.



إشادة ونقد

وأكدت أن الإشادة التي تعلق بذهنها دائما، إشادة عمرو أديب بها على الهواء خلال حفل افتتاح قناة "أون تي في لايف"، عندما أبدى إعجابه بمخارج ألفاظها.



أما عن الانتقادات الموجهة لها، فقالت "العادلي" إن لغة الجسد كانت تمثل لها إشكالية لكن والدتها نبهتها إلى ذلك.



