عمرو دياب: هنكسب روسيا بكره عشان مجدي عبد الغني

داعب الهضبة عمرو دياب جمهوره خلال حفله الغنائي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ودعا الله أن يفوز منتخب مصر على نظيره الروسي في مونديال 2018، قائلًا: "هنكسب بكره عشان مجدي عبد الغني.. واحد لمجدي بس وخلصنا".



وبدأ عمرو دياب فقرته الغنائية بميدلي قصير، جمع باقة من أغانيه القديمة والكلاسيكية، تبعه بباقة متنوعة من أجدد وأحدث أغانيه التي تفاعل معها جمهور الحفل، احتفالًا بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018.



وعلى جانب آخر، يستعد عمرو دياب لإحياء سلسلة حفلات له في الموسم الصيفي، عقب إطلاق ألبومه المرتقب طرحه الشهر المقبل بالتزامن مع الموسم الصيفي المقبل.

