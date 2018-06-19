ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

هاني أبوريدة يوجه رسالة قوية إلى لاعبي منتخب مصر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في قدرتهم على اجتياز عقبة روسيا غدا للحفاظ على آمالهم وآمال الشعب المصري كله في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الفريق بعد تناوله طعام العشاء بمقر إقامة الفريق في مدينة سانبطرسبرج في وجود أعضاء مجلس الإدارة أحمد مجاهد وكرم كردي وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف وحازم إمام ومحمد أبو الوفا .

وطالب أبو ريدة لاعبيه بإزالة أي خوف داخلهم وهم يواجهون فريق يتمتع بمؤازرة جماهيره على أرضه ، مشيرا إلى أن مشاركة صلاح غدا ستساهم في بث الثقة في نفوس زملائه.

وقال رئيس الاتحاد المصري للاعبين : أنتم تكتبون تاريخا للكرة المصرية ولأنفسكم ، وتتمتعون بحبي وحب جميع أعضاء مجلس الإدارة أنتم وأعضاء جهازكم الفني ، ونرجو أن نكمل مسيرة الكرة المصرية معا فمازال حجم الطموحات كبيرا بالنسبة لنا.
واختتم أبو ريدة كلامه للاعبين بأنه يجب عليهم أن يبرهنوا للعالم غدا أن احترامه لهم خلال وبعد مباراة الأوروجواي كان في محله وأن منتخب مصر بالفعل فريق جدير بالاحترام.

ترشيحاتنا

نائب وزير التعليم: 4 إجراءات جديدة لصالح المعلمين.. قريبا

الكنيست الإسرائيلي يوجه صفعة قوية لـ نتنياهو

شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90

الصلح خير فى المنتخب.. إنهاء أزمة مجدى عبد الغنى قبل لقاء روسيا

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة تونس وانجلترا مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة تونس وانجلترا

يوتيوب مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر الان لجميع السرعات

مشروب ينقي الأمعاء في 30 دقيقة

شاهد.. عمرو دياب يصل روسيا بصحبة دينا الشربيني

شاهد.. مقتل 3 فنانين دهسا أسفل عجلات قطار في إنجلترا

هيكتور كوبر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام روسيا

ميدو بعد خسارة تونس : سذاجة اللاعبين تكلف المنتخبات الكثير

عصام الحضري: حراس المرمى هم ضحية مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟