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فن

عمرو دياب يظهر مع نجله عبدالله على المسرح لأول مرة في حفل المونديال

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:20 ص
صدى البلد
سعيد فراج
صعد عبدالله، نجل الهضبة عمرو دياب على مسرح حفل والده بمدينة سان بطرسبرج الروسية، المقام حاليًا، وذلك في أول مرة يظهرا فيها معًا أمام الجمهور على المسرح، لتخطف تلك اللقطة أنظار الحضور في الحفل.

وبعدها داعب عمرو دياب جمهوره خلال الحفل، ودعا الله أن يفوز منتخب مصر على نظيره الروسي في مونديال 2018، قائلًا: "هنكسب بكره عشان مجدي عبد الغني.. واحد لمجدي بس وخلصنا".

وبدأ عمرو دياب فقرته الغنائية بميدلي قصير، جمع باقة من أغانيه القديمة والكلاسيكية، تبعه بباقة متنوعة من أجدد وأحدث أغانيه التي تفاعل معها جمهور الحفل، احتفالًا بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018.

وعلى جانب آخر، يستعد عمرو دياب لإحياء سلسلة حفلات له في الموسم الصيفي، عقب إطلاق ألبومه المرتقب طرحه الشهر المقبل بالتزامن مع الموسم الصيفي المقبل.
عمرو دياب يظهر مع نجله عبدالله على المسرح لأول مرة في حفل المونديال

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