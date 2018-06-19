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أخبار البلد

حملة مصر - اكتشف واستثمر ضيف أساسى بفعاليات كأس العالم.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:58 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
ظهر لوجو حملة "مصر —اكتشف واستثمر" ضمن الرعاة الرسميين لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، في الموتمرات الصحفية الخاصة بالبطولة، ومنها الموتمر الذي عقد اليوم مع المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر وكابتن الفريق عصام الحضري.

ويدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام روسيا فى إطار ثانى لقاءات المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم المقام بروسيا.

واستقر كوبر المدير الفنى للفراعنة على التشكيل الأساسى بشكل كبير الذى سيخوض به مواجهة روسيا غدا ومن المقرر أن يكون تشكيل مصر كالأتى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أحمد فتحى وعلى جبر وأحمد حجازى ومحمد عبدالشافى.
خط الوسط: طارق حامد ومحمد الننى وعبدالله السعيد.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح و"عمرو وردة ـــــ مروان محسن".

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، وستتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس"، كما أن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً من خلال التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - 27500.

ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.
حملة مصر - اكتشف واستثمر ضيف أساسى بفعاليات كأس العالم.. صور
حملة مصر - اكتشف واستثمر ضيف أساسى بفعاليات كأس العالم.. صور
حملة مصر - اكتشف واستثمر ضيف أساسى بفعاليات كأس العالم.. صور
حملة مصر - اكتشف واستثمر ضيف أساسى بفعاليات كأس العالم.. صور
حملة مصر - اكتشف واستثمر ضيف أساسى بفعاليات كأس العالم.. صور

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