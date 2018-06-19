شاهد.. لحظة نزول المنتخب السعودي من طائرة الموت في روسيا

📹| كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني يصلون بسلام إلى مقر إقامتهم بمدينة روستوف أون دون تحضيرًا للقاء منتخب الأوروغواي ضمن الجولة الثانية من منافسات #كأس_العالم pic.twitter.com/CtLssPUy4m — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 18, 2018

نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي مجموعة صور وفيدوهات توثق لحظة نزول أفراد المنتخب من الطائرة التي تعرضت لعطل فني، مساء الاثنين، وكادت أن تتحطم قبل وصولوها إلى مدينة روستوف الروسية.واشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل صقور السعودية إلى روستوف، ولكن وصلت البعثة إلى المدينة بسلام.من جانب آخر، نقلت وكالة "سبوتنك" عن بيان أصدرته شركة "طيران روسيا" قوله إن عطل الطائرة التي تقل المنتخب السعودي كان سببه دخول طائر في أحد المحركات.وقالت الشركة في بيانها: "عند اقتراب الرحلة FV1007 من الهبوط، والتي أقلعت من سان بطرسبورج إلى روستوف على نهر الدون، على متن الطائرة A319 حصل هناك تعطل في عمل أحد المحركات، وكان ذلك بسبب دخول طائر فيه".