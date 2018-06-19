شاهد.. لحظة نزول المنتخب السعودي من طائرة الموت في روسيا
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:02 ص
المنتخب السعودي لحظة نزوله من الطائرة
نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي مجموعة صور وفيدوهات توثق لحظة نزول أفراد المنتخب من الطائرة التي تعرضت لعطل فني، مساء الاثنين، وكادت أن تتحطم قبل وصولوها إلى مدينة روستوف الروسية.
واشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل صقور السعودية إلى روستوف، ولكن وصلت البعثة إلى المدينة بسلام.
من جانب آخر، نقلت وكالة "سبوتنك" عن بيان أصدرته شركة "طيران روسيا" قوله إن عطل الطائرة التي تقل المنتخب السعودي كان سببه دخول طائر في أحد المحركات.
وقالت الشركة في بيانها: "عند اقتراب الرحلة FV1007 من الهبوط، والتي أقلعت من سان بطرسبورج إلى روستوف على نهر الدون، على متن الطائرة A319 حصل هناك تعطل في عمل أحد المحركات، وكان ذلك بسبب دخول طائر فيه".