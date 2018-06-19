طيران روسيا: طائر سبب العطل الفني بطائرة المنتخب السعودي

كشفت شركة "طيران روسيا" المسئولة عن الطائرة التي أقلت المنتخب السعودي من مدينة سان بطرسبرج إلى مدينة روستوف، والتي كادت أن تتحطم منذ ساعات، عن أسباب العطل الفني الذي أصاب الطائرة.



ونقلت وكالة "سبوتنك" عن بيان أصدرته الشركة قوله إن عطل الطائرة التي تقل المنتخب السعودي كان سببه دخول طائر في أحد المحركات.



وأضاف البيان: "عند اقتراب الرحلة FV1007 من الهبوط، والتي أقلعت من سان بطرسبورج إلى روستوف على نهر الدون، على متن الطائرة A319 حصل هناك تعطل في عمل أحد المحركات، وكان ذلك بسبب دخول طائر فيه".



ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا جاء فيه "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".