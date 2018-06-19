قرقاش: القطريون غير راضون عن تحالف حكومتهم مع الحوثي وإيران

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 45 : 01 ص
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ديلي ميل: منتخب مصر سيخسر إذا غاب محمد صلاح عن مواجهة روسيا
شاهد.. لحظة نزول المنتخب السعودي من طائرة الموت في روسيا
المنشاوى: أولوياتنا رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى
هاني أبوريدة يوجه رسالة قوية إلى لاعبي منتخب مصر
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الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:25 ص
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قرقاش
أحمد قاسم
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